R o m a , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l c a s o T r e n t i n i n o n p u ò e s s e r e d e r u b r i c a t o o d i m e n t i c a t o . C h i e d o a l l a p r e s i d e n t e M e l o n i e a l m i n i s t r o T a j a n i d i a g i r e c o n l a s t e s s a d e t e r m i n a z i o n e e l o s t e s s o m e t o d o m o s t r a t o d a l l a F r a n c i a . L ’ a p p e l l o d i s p e r a t o d e l l a m a d r e , A r m a n d a C o l u s s o T r e n t i n i , i e r i a l C o m u n e d i M i l a n o , è i l g r i d o d i u n P a e s e i n t e r o c h e d o b b i a m o f a r e n o s t r o " . L o a f f e r m a A n g e l o B o n e l l i , p a r l a m e n t a r e A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " D o p o 3 6 5 g i o r n i - r i c o r d a - A l b e r t o è a n c o r a i n u n a c e l l a , m e n t r e — c o m e h a d e n u n c i a t o l a s u a f a m i g l i a — f i n o a d a g o s t o i l G o v e r n o i t a l i a n o n o n a v e v a a v u t o a l c u n c o n t a t t o c o n C a r a c a s . Q u e s t o s i l e n z i o i s t i t u z i o n a l e è i n a c c e t t a b i l e . O g g i a p p r e n d i a m o d e l l a l i b e r a z i o n e d i C a m i l o C a s t r o , i l c o o p e r a n t e f r a n c e s e d e t e n u t o i n V e n e z u e l a d a g i u g n o , g r a z i e a l l ’ i n t e r v e n t o d e l p r e s i d e n t e M a c r o n . U n a n o t i z i a c h e d à s p e r a n z a , m a c h e e v i d e n z i a a n c o r a d i p i ù l a m a n c a n z a d i u n ’ a z i o n e a d e g u a t a d a p a r t e d e l n o s t r o G o v e r n o . L e o p e r a z i o n i m i l i t a r i U s a n e l l e a r e e m a r i n e d i f r o n t e a l V e n e z u e l a s o n o u n a v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e l a r i c h i e s t a d i u n i n t e r v e n t o m i l i t a r e s t a t u n i t e n s e a v a n z a t a d a M a r í a C o r i n a M a c h a d o n o n è c o e r e n t e c o n l a s t o r i a e i l p r o f i l o d i c h i h a r i c e v u t o u n P r e m i o N o b e l p e r l a P a c e . A u s p i c o c h e s i u t i l i z z i n o t u t t i g l i s t r u m e n t i p o l i t i c i e d i p l o m a t i c i p e r l i b e r a r e A l b e r t o T r e n t i n i " .