R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I p u n t i p i ù c r i t i c i s o n o q u e s t i , i n n a n z i t u t t o l a s a n i t à . L a s a n i t à è u n a r i c h i e s t a e u n b i s o g n o p r i o r i t a r i o d e i c i t t a d i n i e t u t t i i c i t t a d i n i c h e i n c o n t r o m i d i c o n o c h e c ' è u n a s i t u a z i o n e d e l l a s a n i t à c h e n o n è i n g r a d o p i ù d i g a r a n t i r e q u e l l o c h e è u n d i r i t t o f o n d a m e n t a l e c o s t i t u z i o n a l e e n o n t u t t i h a n n o l a p o s s i b i l i t à d i a v e r e u n a p o l i z z a a s s i c u r a t i v a o u n a c a r t a d i c r e d i t o d a e s i b i r e p e r a n d a r e a l l a s a n i t à p r i v a t a e p o t e r s a l t a r e l e l u n g h e l i s t e d ' a t t e s a o p p u r e a n c h e e v i t a r e i p r o n t o s o c c o r s o a f f o l l a t i " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a m a r g i n e d i u n a i n i z i a t i v a e l e t t o r a l e a V e n e z i a f a c e n d o u n b i l a n c i o d e i 1 5 a n n i d i g o v e r n o d i L u c a Z a i a . " Q u e s t o è i l p r i m o p u n t o . D o b b i a m o i n c r e m e n t a r e a s s o l u t a m e n t e l a m e d i c i n a t e r r i t o r i a l e . D o p o l a s t a g i o n e p a n d e m i c a d e l C o v i d v o g l i a m o a l m e n o t r a r r e e i m p a r a r e u n a l e z i o n e ? S ì , m e d i c i n a t e r r i t o r i a l e , c a s e d i c o m u n i t à , o s p e d a l i d i c o m u n i t à . M a t u t t o q u e s t o o v v i a m e n t e r i c h i e d e u n a p r o n t a r e a l i z z a z i o n e . I s o l d i d e l P n r r l i s t i a m o s p r e c a n d o . N o n s o l o l i h a n n o t r o v a t i s u u n p i a t t o d ' a r g e n t o , m a l i s t a n n o s p r e c a n d o . E q u e s t o è i l p r i m o p u n t o . P o i o v v i a m e n t e c ' è u n p r o b l e m a p i ù g e n e r a l e . Q u e s t a r e g i o n e è s t a t a t r a d i z i o n a l m e n t e s e m p r e f o r t i s s i m a . È s t a t a u n a d e l l e r e g i o n i t r a i n a n t i . p e r q u a n t o r i g u a r d a i l l a v o r o e l e a t t i v i t à d i i m p r e s e , p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e . E c o m e d i c e v o p r i m a , s e n o n a b b i a m o o g g i i n c e n t i v i p e r l ' i n n o v a z i o n e , s e n o n a b b i a m o i n c e n t i v i p e r l a b u o n a o c c u p a z i o n e , q u e s t e i m p r e s e o v v i a m e n t e r a l l e n t a n o s e m p r e p i ù , s o m m e r s e d a l l e t a s s e , d a l l ' i n f l a z i o n e , d a l c a r o e n e r g i a . E n o n c ' è n u l l a " .