R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l m i n i s t r o U r s o è d i q u e s t e p a r t i , è c r e s c i u t o q u i . E q u a l e a t t e n z i o n e s t a r i s e r v a n d o i l g o v e r n o i n q u e s t a l e g g e i n b i l a n c i o ? C o s a c ' è p e r l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e ? A s s o l u t a m e n t e n u l l a . E g u a r d a t e c h e q u i c ' è u n p r o b l e m a a n c h e d i p o p o l a z i o n e c h e s t a i n v e c c h i a n d o " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a m a r g i n e d i u n a i n i z i a t i v a e l e t t o r a l e a V e n e z i a . " I n p r o i e z i o n e , s e n o i a n d i a m o a g u a r d a r e s t a t i s t i c h e , l a p o p o l a z i o n e , l ' e t à m e d i a , a u m e n t e r à s e m p r e p i ù . A v r e m o u n a p o p o l a z i o n e s e m p r e p i ù a n z i a n a , q u i n d i a b b i a m o b i s o g n o a n c h e d i q u a l i f i c a r e e r i q u a l i f i c a r e l a n o s t r a m a n o d o p e r a . I n v e s t i r e n e l c a p i t a l e u m a n o . C o s a è s t a t o f a t t o p e r q u e s t o ? T a n t i s s i m i g i o v a n i q u i d e l V e n e t o v a n n o f u o r i , v a n n o i n a l t r e r e g i o n i o v a n n o a l l ' e s t e r o . E ' q u e s t o c h e v o g l i a m o ? I l f u t u r o c h e v o g l i a m o ? " . " E d o v e s o n o p o i i 2 5 m i l i a r d i c h e l o s c o r s o a p r i l e G i o r g i a M e l o n i h a p r o m e s s o p e r f a r f r o n t e a q u e s t a g u e r r a d e i d a z i ? N u l l a , n u l l a d i n u l l a . E q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o n o n h a n u l l a , h a s e m p l i c e m e n t e u n a m i s u r a c o m e l ' i p e r a m m o r t a m e n t o c h e p o t r e b b e f a v o r i r e q u a l c h e g r a n d e i m p r e s a c h e f a m o l t i u t i l i , m a p e r l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e q u i c h e c o s a c ' è ? N u l l a d i n u l l a . H a n n o s m a n t e l l a t o t u t t o q u e l l o c h e s e r v i v a p e r l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e . H a n n o s m a n t e l l a t o A c e , p e r s o s t i t u i r l a c o n u n a i n e f f i c a c e I R S p r e m i a l e . H a n n o s m a n t e l l a t o T r a n s i z i o n e 4 . 0 c o l c r e d i t o d ' i m p o s t a . E r a e f f i c a c i s s i m a p e r f a v o r i r e l e i m p r e s e c h e i n n o v a n o e o f f r o n o b u o n a o c c u p a z i o n e . L ' h a n n o s o s t i t u i t a c o n T r a n s i z i o n e 5 . 0 p i e n a d i s c a r t o f f i e b u r o c r a z i e . Q u a s i n e s s u n a i m p r e n d i t o r e l ' h a u t i l i z z a t a . E c o s ì v i a . O g n i m i s u r a u t i l e p e r l e i m p r e s e v i e n e s m a n t e l l a t a . S e m b r a c h e l o f a c c i a n o a p p o s t a . L o f a n n o a p p o s t a p e r c h é ? P e r c h é c o s ì i m i l i a r d i c h e n o n v e n g o n o u t i l i z z a t i , r i m a n g o n o n e i c a s s e t t i a i m i n i s t e r i e q u e i m i l i a r d i p o i l i s p o s t a n o d a u n a m i s u r a a l l ' a l t r a p e r f a r v e d e r e c h e c r e a n o n u o v e m i s u r e c o m p l e t a m e n t e i n e f f i c a c i " .