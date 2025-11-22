R o m a , 2 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I S o c i a l i s t i I t a l i a n i p i a n g o n o l a s c o m p a r s a d i u n a g r a n d e d o n n a , O r n e l l a V a n o n i , c h e h a s a p u t o a t t r a v e r s a r e i l n o s t r o t e m p o , t u t t i i t e m p i , c o n i m p e r t i n e n z a , c o r a g g i o e a u t e n t i c i t à " . L o d i c e E n z o M a r a i o , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i A v a n t i P s i . " A r t i s t a s t r a o r d i n a r i a , c a p a c e c o n l e n o t e d i d a r e f o r m a e a n i m a a l l e e m o z i o n i , è s t a t a m o l t o p i ù d i u n t a l e n t o : è s t a t a u n s i m b o l o . U n v o l t o e u n a p r e s e n z a c h e h a n n o a c c o m p a g n a t o g e n e r a z i o n i , l a s c i a n d o u n s e g n o p r o f o n d o n e l l a c u l t u r a i t a l i a n a - p r o s e g u e M a r a i o - . L a s u a s t o r i a p e r s o n a l e e p r o f e s s i o n a l e l ’ h a r e s a n a t u r a l m e n t e v i c i n a a l l a c u l t u r a s o c i a l i s t a , q u e l l a c h e d a s e m p r e d i f e n d e l a l i b e r t à , l a d i g n i t à , l ’ a u t o n o m i a d e l p e n s i e r o , l a c e n t r a l i t à d e l l ’ a r t e c o m e s t r u m e n t o d i c r e s c i t a c i v i l e . I n o g n i g e s t o , i n o g n i p a r o l a , i n o g n i i n t e r p r e t a z i o n e , h a i n c a r n a t o u n a l i b e r t à v i s s u t a , n o n s o l o p r o c l a m a t a ” . “ O g g i l a r i c o r d i a m o c o s ì : u n a d o n n a f o r t e , l i b e r a , a p p a s s i o n a t a , c h e h a s a p u t o c o n i u g a r e e l e g a n z a e i m p e g n o , p o e s i a e v e r i t à . L a s u a e r e d i t à - c o n c l u d e - c o n t i n u e r à a v i v e r e n e l l e n o t e ” .