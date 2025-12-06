R o m a , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N o n g i r i a m o c i a t t o r n o . L a ' d o t t r i n a T r u m p ' , e m e r s a d a l l a s t r a t e g i a d i s i c u r e z z a n a z i o n a l e , r a p p r e s e n t a u n a t t a c c o s e n z a p r e c e d e n t i a l l ’ E u r o p a . O g g i M u s k e s p l i c i t a i l p e n s i e r o , d i c e n d o c h e l ’ U e v a a b o l i t a e c h e l a s o v r a n i t à d e v e t o r n a r e a g l i S t a t i . E t r o v a s u p p o r t o a n c h e n e i n a z i o n a l i s t i e u r o p e i , c o m e l ’ o l a n d e s e W i l d e r s , a l l e a t o d i S a l v i n i . A l l ’ U n i o n e e u r o p e a e a l l ’ I t a l i a s e r v e u n a r e a z i o n e f o r t e , a l l ’ a l t e z z a d e l l a s f i d a , u n a s v o l t a n e l s e g n o d e l l ’ i n t e g r a z i o n e , s u l l a d i f e s a c o m u n e , s u l l a p o l i t i c a e s t e r a , s u l r a f f o r z a m e n t o d e l l a n o s t r a e c o n o m i a , d e l n o s t r o m o d e l l o s o c i a l e e d e l m e r c a t o c o m u n e . E i n v e c e u n a p a r t e d e l l e é l i t e p o l i t i c h e e u r o p e e s t a d a n d o r a g i o n e a T r u m p , p u n t a n d o s u i r i a r m i n a z i o n a l i a f r o n t e d e l d i s i m p e g n o a m e r i c a n o s u l l a s i c u r e z z a e u r o p e a e u c r a i n a , o c o n d i v i d e n d o l ’ i d e a c h e l ’ e r o s i o n e d e l l a c i v i l t à e u r o p e a s i a r a p p r e s e n t a t a d a i m i g r a n t i " . L o a f f e r m a G i u s e p p e P r o v e n z a n o , r e s p o n s a b i l e E s t e r i d e l P d . " N e l l a p r i m a l i n e a t r u m p i s t a , p u r t r o p p o , c ’ è i l G o v e r n o i t a l i a n o . M a c o s a n e p e n s a - a g g i u n g e l ' e s p o n e n t e D e m - l a p a t r i o t a G i o r g i a M e l o n i , d e l l e m i n a c c e i n a c c e t t a b i l i d i i n t e r f e r e n z e n e g l i a f f a r i p o l i t i c i e u r o p e i ? N e l l a ' d o t t r i n a T r u m p ' , s i p a r l a a d d i r i t t u r a d i s o s t e g n o d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e a m e r i c a n a a l l a p r e s u n t a ' r e s i s t e n z a ' d e l l e f o r z e n a z i o n a l i s t e . È u n f a t t o g r a v i s s i m o , c u i d o v r e m m o r e a g i r e c o n d i g n i t à t u t t i i n s i e m e " .