Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Non giriamoci attorno. La 'dottrina Trump', emersa dalla strategia di sicurezza nazionale, rappresenta un attacco senza precedenti allEuropa. Oggi Musk esplicita il pensiero, dicendo che lUe va abolita e che la sovranità deve tornare agli Stati. E trova supporto anche nei nazionalisti europei, come lolandese Wilders, alleato di Salvini. AllUnione europea e allItalia serve una reazione forte, allaltezza della sfida, una svolta nel segno dellintegrazione, sulla difesa comune, sulla politica estera, sul rafforzamento della nostra economia, del nostro modello sociale e del mercato comune. E invece una parte delle élite politiche europee sta dando ragione a Trump, puntando sui riarmi nazionali a fronte del disimpegno americano sulla sicurezza europea e ucraina, o condividendo lidea che lerosione della civiltà europea sia rappresentata dai migranti". Lo afferma Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd. "Nella prima linea trumpista, purtroppo, cè il Governo italiano. Ma cosa ne pensa -aggiunge l'esponente Dem- la patriota Giorgia Meloni, delle minacce inaccettabili di interferenze negli affari politici europei? Nella 'dottrina Trump', si parla addirittura di sostegno dellamministrazione americana alla presunta 'resistenza' delle forze nazionaliste. È un fatto gravissimo, cui dovremmo reagire con dignità tutti insieme".