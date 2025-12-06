R o m a , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S f o g l i a n d o l e 3 3 p a g i n e d e l l a N a t i o n a l s e c u r i t y s t r a t e g y d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p i l m o d e l l o d e l l a n u o v a e s t r e m a d e s t r a g l o b a l e e m e r g e n e l l a m a n i e r a p i ù c r i s t a l l i n a : u n i m p a s t o t o s s i c o d i n a z i o n a l i s m o i d e n t i t a r i o , r a z z i s m o e c l a t a n t e , a g g r e s s i v i t à g e o p o l i t i c a e u n ’ i d e a d i s i c u r e z z a c o s t r u i t a c o n t r o i p i ù d e b o l i . È i l p a r a d i g m a d e l l a f o r z a , d e l c o n f i n e , d e l l a c o m p e t i z i o n e f e r o c e c h e d e v e c a n c e l l a r e u m a n i t à , d i r i t t i s o c i a l i , d i f e s a d e l l ’ a m b i e n t e e l e r e g o l e e i l u o g h i d e l m u l t i l a t e r a l i s m o " . L o a f f e r m a i l r e s p o n s a b i l e E s t e r i d i S i n i s t r a i t a l i a n a G i o r g i o M a r a s à . " O g n i c r i s i - a g g i u n g e - d i v e n t a o c c a s i o n e p e r r e s t r i n g e r e s p a z i d e m o c r a t i c i e s m a n t e l l a r e t u t e l e : d a i d i r i t t i d e l l e m i n o r a n z e a l l e p o l i t i c h e c l i m a t i c h e , c o n s i d e r a t e n o n c o m e i n v e s t i m e n t i p e r i l f u t u r o m a c o m e o s t a c o l i a l l a s u p r e m a z i a m i l i t a r e e d e c o n o m i c a d e i p i ù f o r t i . L ’ E u r o p a i n q u e s t o q u a d r o è u n i n s e t t o d a s c h i a c c i a r e , s p i n g e n d o p e r p i c c o l i S t a t i p i ù s e m p l i c i d a t e n e r e a s e r v i z i o e a i u t a n d o s p u d o r a t a m e n t e t u t t e l e d e s t r e p i ù e s t r e m i s t e a s s u n t e a l c o m p i t o d i u t i l i i d i o t i g l o b a l i p r e s i a s e r v i z i o " . " R i s p e t t o a t u t t o q u e s t o c i s i a s p e t t e r e b b e q u a l c h e r e a z i o n e , i n v e c e n e a n c h e u n t i m i d o s u s s u l t o . S o l o t a n t o i m b a r a z z o d a l l e p a r t i d e l l a d e s t r a , p e r a l t r o c o l p e v o l e d i a v e r e c o n l e s u e s c e l t e l e g i t t i m a t o e s o s t e n u t o q u e s t o s c h e m a d i t o t a l e s u b a l t e r n i t à . L ’ E u r o p a d o v r e b b e e s s e r e i n v e c e l ’ a n t i t e s i n a t u r a l e d i q u e s t o m o d e l l o : u n s o g g e t t o p o l i t i c o a u t o n o m o , c a p a c e d i a g i r e c o m e s p a z i o d i p r o g r e s s o s o c i a l e , d i s o l i d a r i e t à , d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e . D o v r e b b e e s s e r e i l l a b o r a t o r i o a v a n z a t o d i u n a n u o v a i d e a d i m o n d o , d i s i c u r e z z a f o n d a t a s u d i r i t t i , d i u g u a g l i a n z a , d i m u l t i l a t e r a l i s m o e d i t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . E d è q u e s t o - c o n c l u d e M a r a s à - i l c o m p i t o d e l l e f o r z e d i s i n i s t r a e d e c o l o g i s t e p e r c o s t r u i r e u n ’ a l t e r n a t i v a n e t t a a l l ’ e s i s t e n t e " .