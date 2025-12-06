Roma, 6 dic (Adnkronos) - "Ieri Trump che dice che lUe è inutile, oggi Musk che invoca la fine dellUnione Europea: insieme a Putin che da anni cerca di minare le basi della democrazia europea fanno proprio un bel quadretto, con il governo italiano, tra Meloni trumpian-muskiana e Salvini putiniano, che rappresenta il ventre molle dellEuropa rispetto a questo assalto allintegrità europea". Lo dice Riccardo Magi, segretario di +Europa. "Un attacco, quello di Trump e Musk, che dimostra il timore che hanno di una Europa unita: da un lato una Europa che sta tenendo la barra dritta sullUcraina mentre Trump vorrebbe chiudere la partita e consegnare Kiev a Putin; dallaltro lato, una Europa che mette un argine allo strapotere delle big tech come X -prosegue Magi-. È anche vero però che le parole di Trump e Musk devono rappresentare una sveglia per noi europei: è lora di imprimere una accelerazione verso una maggiore integrazione Ue, a partire da una difesa e da una politica estera comune". "È sempre più chiaro che senza lEuropa, i singoli paesi europei sarebbero alla mercé delle grandi potenze straniere e delle grande multinazionali che puntano al nostro mercato senza alcuna regolamentazione. Ecco perché oggi bisogna sostenere lEuropa e chiederne sempre di più, conclude Magi.