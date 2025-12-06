R o m a , 6 d i c ( A d n k r o n o s ) - " I e r i T r u m p c h e d i c e c h e l ’ U e è i n u t i l e , o g g i M u s k c h e i n v o c a l a f i n e d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a : i n s i e m e a P u t i n c h e d a a n n i c e r c a d i m i n a r e l e b a s i d e l l a d e m o c r a z i a e u r o p e a f a n n o p r o p r i o u n b e l q u a d r e t t o , c o n i l g o v e r n o i t a l i a n o , t r a M e l o n i t r u m p i a n - m u s k i a n a e S a l v i n i p u t i n i a n o , c h e r a p p r e s e n t a i l v e n t r e m o l l e d e l l ’ E u r o p a r i s p e t t o a q u e s t o a s s a l t o a l l ’ i n t e g r i t à e u r o p e a " . L o d i c e R i c c a r d o M a g i , s e g r e t a r i o d i + E u r o p a . " U n a t t a c c o , q u e l l o d i T r u m p e M u s k , c h e d i m o s t r a i l t i m o r e c h e h a n n o d i u n a E u r o p a u n i t a : d a u n l a t o u n a E u r o p a c h e s t a t e n e n d o l a b a r r a d r i t t a s u l l ’ U c r a i n a m e n t r e T r u m p v o r r e b b e c h i u d e r e l a p a r t i t a e c o n s e g n a r e K i e v a P u t i n ; d a l l ’ a l t r o l a t o , u n a E u r o p a c h e m e t t e u n a r g i n e a l l o s t r a p o t e r e d e l l e b i g t e c h c o m e X - p r o s e g u e M a g i - . È a n c h e v e r o p e r ò c h e l e p a r o l e d i T r u m p e M u s k d e v o n o r a p p r e s e n t a r e u n a s v e g l i a p e r n o i e u r o p e i : è l ’ o r a d i i m p r i m e r e u n a a c c e l e r a z i o n e v e r s o u n a m a g g i o r e i n t e g r a z i o n e U e , a p a r t i r e d a u n a d i f e s a e d a u n a p o l i t i c a e s t e r a c o m u n e " . " È s e m p r e p i ù c h i a r o c h e s e n z a l ’ E u r o p a , i s i n g o l i p a e s i e u r o p e i s a r e b b e r o a l l a m e r c é d e l l e g r a n d i p o t e n z e s t r a n i e r e e d e l l e g r a n d e m u l t i n a z i o n a l i c h e p u n t a n o a l n o s t r o m e r c a t o s e n z a a l c u n a r e g o l a m e n t a z i o n e . E c c o p e r c h é o g g i b i s o g n a s o s t e n e r e l ’ E u r o p a e c h i e d e r n e s e m p r e d i p i ù ” , c o n c l u d e M a g i .