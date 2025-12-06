R o m a , 6 d i c ( A d n k r o n o s ) - " A b o l i r e l ’ U e ? Q u a n d o n o n s i p o s s o n o a g g i r a r e l e r e g o l e , s i f i n i s c e s e m p r e p e r p r o p o r r e d i e l i m i n a r e c h i l e f a r i s p e t t a r e . U n m e t o d o a n t i c o , c h e r i c o r d a p i ù c e r t e p r a t i c h e d a c l a n e d a F a r W e s t c h e u n a v i s i o n e d e m o c r a t i c a . I n E u r o p a l a q u e s t i o n e è s e m p l i c e : l a l e g g e v a l e p e r t u t t i . A n c h e p e r q u e i m i l i o n a r i a n n o i a t i c o m e E l o n M u s k c h e v o g l i o n o g i o c a r e a s o t t o m e t t e r e i l m o n d o a i l o r o c a p r i c c i ” . L o s c r i v e s u i s o c i a l S a n d r o G o z i , e u r o d e p u t a t o d i R e n e w E u r o p e e s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o e u r o p e o .