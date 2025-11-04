W a s h i n g t o n , 4 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - Z o h r a n M a m d a n i " o d i a g l i e b r e i " e q u e s t i u l t i m i n o n d o v r e b b e r o v o t a r l o . L o h a s c r i t t o s u T r u t h S o c i a l i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , p a r l a n d o d e l c a n d i d a t o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o c h e p o t r e b b e d i v e n t a r e i l p r i m o s i n d a c o m u s u l m a n o d i N e w Y o r k . " Q u a l s i a s i e b r e o v o t i p e r Z o h r a n M a m d a n i , u n d i c h i a r a t o e c o m p r o v a t o o d i a t o r e d e g l i e b r e i , è u n a p e r s o n a s t u p i d a ! ! ! " , h a s c r i t t o i l p r e s i d e n t e r e p u b b l i c a n o s u l l a s u a p i a t t a f o r m a s o c i a l .