T e l A v i v , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i i s r a e l i a n o G i d e o n S a ' a r h a i n c o n t r a t o a G e r u s a l e m m e i l s i n d a c o u s c e n t e d i N e w Y o r k C i t y E r i c A d a m s , d e f i n e n d o l o " u n v e r o a m i c o d i I s r a e l e " . " I l s i n d a c o A d a m s s o s t i e n e e h a s o s t e n u t o i n e q u i v o c a b i l m e n t e I s r a e l e n e l c o r s o d e g l i a n n i " , h a s c r i t t o S a ' a r s u X , a g g i u n g e n d o : " H a s e m p r e e s p r e s s o u n a v o c e c h i a r a e m o r a l e c o n t r o l ' a n t i s e m i t i s m o d i o g n i t i p o e a f a v o r e d e l d i r i t t o d i I s r a e l e a d i f e n d e r s i " . A d a m s h a i n c o n t r a t o i l p r e s i d e n t e I s a a c H e r z o g , c h e h a r i n g r a z i a t o i l p o l i t i c o f i l o - i s r a e l i a n o p e r i l s u o s o s t e g n o e h a e s p r e s s o p r e o c c u p a z i o n e p e r i l f u t u r o d e l l a c i t t à , m e n t r e i l s i n d a c o e l e t t o d i e s t r e m a s i n i s t r a e m u s u l m a n o Z o h r a n M a m d a n i s i p r e p a r a a e n t r a r e i n c a r i c a a g e n n a i o .