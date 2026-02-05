M o s c a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A l c u n e a z i o n i d e g l i S t a t i U n i t i n o n s o n o d e l t u t t o i n l i n e a c o n l e d i c h i a r a z i o n i s u l l a p o s s i b i l i t à d i u n a c o o p e r a z i o n e e c o n o m i c a c o n l a R u s s i a . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i r u s s o S e r g e j L a v r o v i n u n ' i n t e r v i s t a a l m e d i a r u s s o R t . " È s t a t o r e c e n t e m e n t e a d o t t a t o u n d o c u m e n t o s u C u b a . I n e s s o s i a f f e r m a c h e è s t a t o d i c h i a r a t o l o s t a t o d i e m e r g e n z a a c a u s a d e l l a m i n a c c i a c h e C u b a r a p p r e s e n t a p e r g l i i n t e r e s s i s t a t u n i t e n s i n e i C a r a i b i , a n c h e a c a u s a d e l l e p o l i t i c h e o s t i l i e m a l e v o l e d e l l a R u s s i a . I n q u a l c h e m o d o , q u e s t o n o n è d e l t u t t o i n l i n e a c o n i l f u t u r o r o s e o d e l l a n o s t r a c o o p e r a z i o n e e c o n o m i c a e d i i n v e s t i m e n t o " , h a o s s e r v a t o i l m i n i s t r o . L a v r o v h a a g g i u n t o c h e g l i a m e r i c a n i s t a n n o i m p o n e n d o s a n z i o n i a l l a p a r t e r u s s a i n r i s p o s t a a l l a d i s p o n i b i l i t à d i M o s c a a d a c c e t t a r e i l p i a n o a m e r i c a n o p e r u n a s o l u z i o n e g l o b a l e d e l c o n f l i t t o u c r a i n o , s t a n n o c o s t r i n g e n d o l e a z i e n d e r u s s e a l a s c i a r e i l V e n e z u e l a e s t a n n o i m p o n e n d o d a z i a g l i a c q u i r e n t i d i p e t r o l i o r u s s o . " I n q u a l c h e m o d o , p e r q u a n t o r i g u a r d a i l b r i l l a n t e f u t u r o d e l l a n o s t r a c o o p e r a z i o n e e c o n o m i c a e d i i n v e s t i m e n t o , q u a l c o s a n o n t o r n a " , h a s o t t o l i n e a t o .