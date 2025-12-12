R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ' a l t e r n a n z a p o l i t i c a a l g o v e r n o " n e i d i v e r s i P a e s i “ m o l t o d i f f i c i l m e n t e c o s t r u i s c e u n t u r n i n g p o i n t , o s s i a u n m o m e n t o i n c u i c a m b i a n o d a v v e r o l e c o s e . U n p r e s i d e n t e p u ò i m p r i m e r e u n ' a c c e l e r a z i o n e , m a i p r o c e s s i p o l i t i c i i m p o r t a n t i s o n o s o l i t a m e n t e d e t t a t i d a q u a n t o a c c a d e n e l m o n d o e d a i r a p p o r t i d i f o r z a t r a P a e s i ” . U n c o n c e t t o c h e s i a p p l i c a a n c h e a l l a s a l i t a a l l a C a s a B i a n c a “ d i D o n a l d T r u m p ” c h e s p i n g e l ’ a c c e l e r a t o r e s u “ p r o c e s s i c h e s c a t u r i s c o n o d a e v e n t i d i 1 5 a n n i f a . S i p o s s o n o i n f a t t i t r o v a r e l i n e e d i c o n t i n u i t à i m p o r t a n t i t r a g l i i m p e r a t i v i s t r a t e g i c i c h e g l i S t a t i U n i t i s e g u o n o d a o r m a i a l m e n o t r e o q u a t t r o a m m i n i s t r a z i o n i , O b a m a , T r u m p e B i d e n ” . È q u a n t o a f f e r m a t o d a G a b r i e l e N a t a l i z i a , p r o f e s s o r e d i S i c u r e z z a e P o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e e S c i e n z a p o l i t i c a d e l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e p o l i t i c h e d i S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a , n e l c o r s o d e l s u o i n t e r v e n t o i n o c c a s i o n e d e l l ’ A s s e m b l e a S o c i d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , c h e s i s v o l g e a n n u a l m e n t e p r e s s o l a C a m e r a d e i D e p u t a t i a R o m a , c o n u n c o n v e g n o d a l t i t o l o ‘ N a u t i c a : N u o v i P a r a d i g m i P e r L ’ i n d u s t r i a M a d e I n I t a l y : r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i , e c o n o m i a , p o l i t i c a i n d u s t r i a l e e n o r m a t i v e d i u n a f i l i e r a c h e g u i d a l a m a n i f a t t u r a i t a l i a n a e g u a r d a a l m o n d o ’ . I p r o c e s s i a c u i f a r i f e r i m e n t o i l p r o f e s s o r e s o n o “ l a c r e s c i t a d e l p o t e r e r e l a t i v o d i a l c u n i P a e s i - c h e c o m i n c i a n o a d i c h i a r a r e a p e r t a m e n t e l a v o l o n t à d i r i v e d e r e l e r e g o l e d e l g i o c o e i r a p p o r t i d i p o t e r e ” a v u t i i n d o t e “ d a l l a G u e r r a f r e d d a , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l a R e p u b b l i c a P o p o l a r e C i n e s e - e a u n a c r i s i d e l l a v o l o n t à d e l l ' u t i l i z z o d e l p o t e r e m i l i t a r e d a p a r t e d e l l e p o t e n z e o c c i d e n t a l i . L a c r i s i d e i m o d e l l i o c c i d e n t a l i c o m i n c i a a l m e n o n e l 2 0 0 5 a l m e n o . F r e e d o m H o u s e r i p o r t a i n f a t t i c h e d a q u e l l a d a t a i n p o i s o n o s t a t i d i p i ù i P a e s i c h e h a n n o p e r s o q u a l i t à d e m o c r a t i c h e o c h e , a d d i r i t t u r a , t r a n s i t a n o a l l a n o n d e m o c r a z i a r i s p e t t o a q u e l l i c h e i n v e c e f a n n o i l p e r c o r s o i n v e r s o , c h e e r a m a g g i o r i t a r i o n e g l i a n n i ‘ 9 0 ” . “ Q u e s t o c o n t e s t o h a p o r t a t o g l i u l t i m i p r e s i d e n t i a m e r i c a n i a r i c h i e d e r e q u e l l o c h e v i e n e d e f i n i t o ‘ b u r d e n s h a r i n g ’ ( c o n d i v i s i o n e d e g l i o n e r i ) , t e r m i n e u s a t o a n c h e n e l l ' u l t i m a N a t i o n a l S e c u r i t y S t r a t e g y p u b b l i c a t a l a s c o r s a s e t t i m a n a - a g g i u n g e - S i t r a t t a d i u n a r i c h i e s t a c h e v i e n e f a t t a a g l i a l l e a t i p i ù c a p a c i , i n p a r t i c o l a r e a i P a e s i e u r o p e i e a d a l c u n i P a e s i d e l m o n d o I n d o p a c i f i c o , c o m e G i a p p o n e , A u s t r a l i a e C o r e a d e l S u d ” . T r a l e m o d a l i t à c o n c u i i l b u r d e n s h a r i n g v i e n e d e c l i n a t o : “ i l c o s t s h a r i n g , o s s i a l a r i c h i e s t a a i P a e s i e u r o p e i d a p a r t e d e g l i S t a t i U n i t i d i p a r t e c i p a r e d i p i ù a l l a d i f e s a d e l l o s t a t u s q u o s c a t u r i t o d a l l a f i n e d e l l a G u e r r a f r e d d a . I l p r o b l e m a d e l t r a d e d e f i c i t ( v a l o r e i m p o r t a z i o n i s u p e r i o r e a q u e l l o d e l l e e s p o r t a z i o n i ) a s f a v o r e d e g l i S t a t i U n i t i n e i c o n f r o n t i d e l l e e c o n o m i e e u r o p e e n o n s e l o è p o s t o T r u m p o g g i , m a B a r a c k O b a m a g i à a l l ' i n i z i o d e l l a s u a p r e s i d e n z a ” . “ O g g i D o n a l d T r u m p d a u n l a t o m e t t e d a z i v e r s o i p r o d o t t i e u r o p e i , d a l l ' a l t r o s c r i v e c h e u n o d e g l i o b i e t t i v i d i s i c u r e z z a n a z i o n a l e d e g l i S t a t i U n i t i è l a r e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e , c h e p a s s a p e r i l r e s h o r i n g ( r i t o r n o i n p a t r i a ) d e l c o m p a r t o d e l l e p r o d u z i o n i p i ù i m p o r t a n t i ” . “ L a N a t i o n a l S e c u r i t y S t r a t e g y d e l 2 0 2 5 , c h e c o n t i e n e i p u n t i p r i n c i p a l i s u l l a s i c u r e z z a e c o n o m i c a - p r o s e g u e - s p i e g a g l i o b i e t t i v i d a r e a l i z z a r e : ‘ a b a l a n c e d t r a d e ’ , o s s i a u n c o m m e r c i o p i ù b i l a n c i a t o e f o n d a t o s u l l ’ e q u i t à ; l ' a c c e s s o a l l e m a t e r i e p r i m e , s o p r a t t u t t o a i m a t e r i a l i c r i t i c i ; g a r a n t i r e l a l i b e r t à e l a p r o t e z i o n e d e l l a s u p p l y c h a i n , l a r e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e , l ’ e n e r g y d o m i n a n c e - c ’ è i n f a t t i s o s t a n z i a l m e n t e u n c o m p l e t o r i t i r o d a t u t t e q u e l l e p o l i t i c h e c h e i l d o c u m e n t o c h i a m a ‘ N e t Z e r o ’ - e l a p r e s e r v a z i o n e d e l p r i m a t o d e l d o l l a r o s u l c o m m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e e d e l l a f i n a n z a a m e r i c a n a . L a v i c e n d a c e n t r a l e p e r g l i S t a t i U n i t i d i D o n a l d T r u m p è q u e l l a d e l l a c o m p e t i z i o n e t r a g r a n d i p o t e n z e , t u t t o v i e n e l e t t o a l l a l u c e d e l l a c o m p e t i z i o n e t r a S t a t i U n i t i e , i n p a r t i c o l a r e , l a R e p u b b l i c a P o p o l a r e C i n e s e , c h e h a c o m e p o s t a i n g i o c o i l p r i m a t o i n t e r n a z i o n a l e . L a p a r o l a p r i m a t o r i c o r r e o s s e s s i v a m e n t e i n q u e s t o d o c u m e n t o , m a l o p o t e t e t r o v a r e i n t u t t i i d o c u m e n t i s t r a t e g i c i p u b b l i c a t i a n c h e d a i p r e d e c e s s o r i ” . “ D o b b i a m o a b i t u a r c i a l l ' i d e a c h e g l i S t a t i U n i t i d e g l i a n n i ‘ 2 0 e ‘ 1 0 n o n s o n o g l i s t e s s i d e g l i a n n i ‘ 8 0 o ‘ 9 0 . I n q u e s t a f a s e n o n s o n o p i ù g l i S t a t i U n i t i i m p e g n a t i a e s p a n d e r e l a l i b e r t à d e i c o m m e r c i , m a n e l l a c o m p e t i z i o n e p e r i l p r i m a t o e p e r l a l o r o s i c u r e z z a . Q u e s t o è l ' o b i e t t i v o c h e d e v o n o r a g g i u n g e r e . U n a v o l t a f i n i t a q u e s t a p a r t i t a , s e l ’ e s i t o s a r à a l o r o f a v o r e , e a f a v o r e d e i P a e s i l o r o a l l e a t i , n o n e s c l u d o c h e p o s s a n o t o r n a r e a p o r t a r e a v a n t i l e p o l i t i c h e c h e o g g i d e v o n o n e c e s s a r i a m e n t e m e t t e r e i n s e c o n d o p i a n o . Q u e l l a a t t u a l e è d u n q u e u n a s t a b i l e i n s t a b i l i t à ” .