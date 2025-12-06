R o m a , 6 d i c ( A d n k r o n o s ) - " M a t t e o S a l v i n i è i n t e r v e n u t o t e l e f o n i c a m e n t e a l N a p o l i R a c i n g S h o w , l a n c i a n d o l a p r o p o s t a d i o r g a n i z z a r e u n G r a n P r e m i o d i F o r m u l a E n e l c a p o l u o g o c a m p a n o . I l V i c e p r e m i e r h a c o l t o l ’ o c c a s i o n e p e r p a r l a r e d i a t t u a l i t à p o l i t i c a , p e r e s e m p i o r i c o r d a n d o - a p r o p o s i t o d i D o n a l d T r u m p - l e s t o r i c h e p e r p l e s s i t à d e l l a L e g a r i s p e t t o a u n a U n i o n e E u r o p e a i p e r b u r o c r a t i c a e p o c o e f f i c i e n t e , c o n u n a i d e o l o g i a a n t i i m p r e s e c h e h a p o c o d i g r e e n e m o l t o d i b l a c k " . L o f a s a p e r e l a L e g a .