W a s h i n g t o n , 2 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - A l e x P r e t t i n o n b r a n d i v a u n ' a r m a q u a n d o i e r i s i è a v v i c i n a t o a g l i a g e n t i f e d e r a l i a M i n n e a p o l i s . L o h a n n o d i c h i a r a t o t e s t i m o n i d e l l ' o m i c i d i o s o t t o g i u r a m e n t o , c o n t r a d d i c e n d o l e a f f e r m a z i o n i f a t t e d a i f u n z i o n a r i d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p c h e h a n n o c e r c a t o d i f a r p a s s a r e l ' u c c i s i o n e d i u n u o m o a t e r r a c o m e u n a t t o d i a u t o d i f e s a . I r e s o c o n t i d e i t e s t i m o n i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i n d i c h i a r a z i o n i g i u r a t e d e p o s i t a t e p r e s s o l a c o r t e f e d e r a l e d e l M i n n e s o t a i e r i s e r a , p o c h e o r e d o p o l ' o m i c i d i o d i P r e t t i , n e l l ' a m b i t o d i u n a c a u s a i n t e n t a t a d a l l ' A m e r i c a C i v i l L i b e r t i e s U n i o n ( A C L U ) p e r c o n t o d e i m a n i f e s t a n t i d i M i n n e a p o l i s c o n t r o K r i s t i N o e m e a l t r i f u n z i o n a r i d e l l a s i c u r e z z a i n t e r n a c h e d i r i g o n o l a r e p r e s s i o n e d e l l ' i m m i g r a z i o n e n e l l a c i t t à . U n a t e s t i m o n e è u n a d o n n a c h e h a f i l m a t o i l v i d e o p i ù n i t i d o d e l l a s p a r a t o r i a m o r t a l e ; l ' a l t r a è u n m e d i c o c h e v i v e n e l l e v i c i n a n z e e h a d i c h i a r a t o c h e i n i z i a l m e n t e g l i a g e n t i f e d e r a l i h a n n o i m p e d i t o l o r o d i p r e s t a r e s o c c o r s o m e d i c o a l l a v i t t i m a d e l l ' a r m a d a f u o c o . I n o m i d i e n t r a m b i i t e s t i m o n i s o n o s t a t i o m e s s i n e g l i a t t i p u b b l i c i . N e l l a s u a t e s t i m o n i a n z a , l a d o n n a c h e h a f i l m a t o l a s p a r a t o r i a d a d i e t r o P r e t t i , i n d o s s a n d o u n c a p p o t t o r o s a , s i è i d e n t i f i c a t a c o m e " u n ' a n i m a t r i c e p e r b a m b i n i s p e c i a l i z z a t a n e l t r u c c a b i m b i " . H a t e s t i m o n i a t o d i e s s e r e g i u n t a s u l l a s c e n a m e n t r e s i r e c a v a a l l a v o r o p e r c h é " h o o s s e r v a t o c i ò c h e a c c a d e n e l l a m i a c o m u n i t à , p e r c h é è m o l t o i m p o r t a n t e d o c u m e n t a r e c i ò c h e l ' I C E s t a f a c e n d o a i m i e i v i c i n i " . H a d e s c r i t t o l a s c e n a s t r a z i a n t e d i P r e t t i , b l o c c a t o d a g l i a g e n t i f e d e r a l i d o p o e s s e r e i n t e r v e n u t o i n a i u t o d i u n a l t r o o s s e r v a t o r e c h e g l i a g e n t i a v e v a n o s p i n t o a t e r r a . U n a g e n t e f e d e r a l e h a p o i s p r u z z a t o u n a g e n t e c h i m i c o s u l v o l t o d i P r e t t i e d e l l a d o n n a c h e a v e v a c e r c a t o d i a i u t a r e . L a d o n n a h a t e s t i m o n i a t o d i n o n a v e r m a i v i s t o a l c u n s e g n a l e c h e m o s t r a s s e c h e P r e t t i i m p u g n a s s e u n a p i s t o l a . H a d e t t o : " G l i a g e n t i h a n n o s p i n t o l ' u o m o a t e r r a . N o n l ' h o v i s t o t o c c a r e n e s s u n o d i l o r o – n o n e r a n e m m e n o g i r a t o v e r s o d i l o r o . N o n s e m b r a v a c h e s t e s s e c e r c a n d o d i r e s i s t e r e , s o l o d i a i u t a r e l a d o n n a a d a l z a r s i . N o n l ' h o v i s t o c o n u n a p i s t o l a . L o h a n n o b u t t a t o a t e r r a . Q u a t t r o o c i n q u e a g e n t i l o a v e v a n o a t e r r a e h a n n o i n i z i a t o a s p a r a r g l i . G l i h a n n o s p a r a t o c o s ì t a n t e v o l t e . . . n o n s o p e r c h é g l i a b b i a n o s p a r a t o . S t a v a s o l o a i u t a n d o . E r o a u n m e t r o e m e z z o d a l u i e g l i h a n n o s p a r a t o . . . H a c o n t i n u a t o : " H o l e t t o l a d i c h i a r a z i o n e d e l D H S s u q u a n t o a c c a d u t o e d è e r r a t a . L ' u o m o n o n s i è a v v i c i n a t o a g l i a g e n t i c o n u n a p i s t o l a . S i è a v v i c i n a t o c o n u n a m a c c h i n a f o t o g r a f i c a . S t a v a s o l o c e r c a n d o d i a i u t a r e u n a d o n n a a d a l z a r s i e l o r o l o h a n n o b u t t a t o a t e r r a . " H o p a u r a . S o n o p a s s a t e s o l o p o c h e o r e d a q u a n d o h a n n o s p a r a t o a u n u o m o p r o p r i o d a v a n t i a m e , e n o n m e l a s e n t o d i t o r n a r e a c a s a p e r c h é h o s e n t i t o c h e g l i a g e n t i m i s t a v a n o c e r c a n d o . N o n s o c o s a f a r a n n o g l i a g e n t i q u a n d o m i t r o v e r a n n o . S o s o l o c h e n o n s t a n n o d i c e n d o l a v e r i t à s u q u e l l o c h e è s u c c e s s o " .