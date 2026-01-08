R o m a , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " D o n a l d T r u m p s t a r e a l i z z a n d o u n a s v o l t a a u t o r i t a r i a , c a l p e s t a n d o i d i r i t t i u m a n i . A M i n n e a p o l i s u n a d o n n a d i 3 7 a n n i , R e n e e N i c o l e G o o d , c i t t a d i n a a m e r i c a n a e m a d r e d i t r e f i g l i , è s t a t a u c c i s a d a g l i a g e n t i d e l l ’ I m m i g r a t i o n a n d C u s t o m s E n f o r c e m e n t c o n c o l p i d i p i s t o l a s p a r a t i a b r u c i a p e l o m e n t r e p r o t e s t a v a . È u n f a t t o g r a v i s s i m o c h e s e g n a u n u l t e r i o r e s a l t o d i q u a l i t à n e l l a r e p r e s s i o n e d e l d i s s e n s o n e g l i S t a t i U n i t i " . C o s ì , i n u n a n o t a , A n g e l o B o n e l l i , p a r l a m e n t a r e d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " È l a p r o v a d e l l a d e r i v a d i u n ’ i d e o l o g i a f e r o c e c h e n o n c o n o s c e l i m i t i : b a m b i n i a m m a n e t t a t i p e r c h é i g e n i t o r i d e v o n o e s s e r e e s p u l s i , m i n a c c e d i c h i u s u r a a u n i v e r s i t à e g i o r n a l i , i n t i m i d a z i o n i n e i c o n f r o n t i d e i g i u d i c i . T r u m p s i s e n t e e v u o l e e s s e r e l ’ i m p e r a t o r e d e l m o n d o . E s t u p i s c e c h e i s o v r a n i s t i i t a l i a n i s i a n o a s s e r v i t i a q u e s t a l o g i c a c h e r e p r i m e i l d i s s e n s o e m i n a l o S t a t o d i d i r i t t o . M i d o m a n d o c h e c o s a a l t r o d e b b a a c c a d e r e p e r c h é G i o r g i a M e l o n i e l a d e s t r a i t a l i a n a p r e n d a n o l e d i s t a n z e e f a c c i a n o v a l e r e l e r a g i o n i d e l l ’ I t a l i a e d e l l ’ E u r o p a : l a d i f e s a d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i e d e l l a d e m o c r a z i a " .