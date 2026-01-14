M i l a n o , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C i s o n o p e r s o n e c h e b e v o n o l a p i p ì , l a b e v o n o p e r s c o p i c u r a t i v i o p e r p r a t i c h e s e s s u a l i " . A s e g n a l a r e i l f e n o m e n o è l ' i n f e t t i v o l o g o M a t t e o B a s s e t t i c h e s i d i c e " s c o n c e r t a t o " e l a n c i a u n a l l a r m e v i a s o c i a l : " L ' u r i n o t e r a p i a è u n a m e d i c i n a a l t e r n a t i v a c h e s f r u t t a l ' u r i n a p e r p r e s u n t i b e n e f i c i s u s i s t e m a i m m u n i t a r i o , a l l e r g i e e p r o b l e m i d e l l a p e l l e , m a è p r i v a d i b a s i s c i e n t i f i c h e e d è p e r i c o l o s a p e r l a s a l u t e , n o n e s s e n d o c i p r o v e d i e f f i c a c i a e p o t e n d o p o r t a r e a i n f e z i o n i o i n t o s s i c a z i o n i d a r i a s s o r b i m e n t o d i s c o r i e " . N e s s u n v a n t a g g i o , d u n q u e , m a s o l o r i s c h i , a v v e r t e i l p r i m a r i o d i M a l a t t i e i n f e t t i v e d e l l ' I r c c s o s p e d a l e p o l i c l i n i c o S a n M a r t i n o d i G e n o v a . " U n a v o l t a a l l a ' Z a n z a r a ' h o v i s t o u n a s i g n o r a c h e b e v e v a l e p r o p r i e u r i n e , a n z i l e a v e v a t e n u t e s u l d a v a n z a l e p e r f a r l e i n q u a l c h e m o d o i n v e c c h i a r e " , r a c c o n t a i l m e d i c o i n u n v i d e o . L e u r i n e b e v u t e " f a n n o m a l e - a m m o n i s c e B a s s e t t i - N o n c ' è n e s s u n a e v i d e n z a s c i e n t i f i c a c h e p o s s a n o p o r t a r e d e i b e n e f i c i " , a n c h e s e " q u a l c u n o d i c e c h e s o n o a d d i r i t t u r a c u r a t i v e . P o s s o n o e s s e r e m o l t o p e r i c o l o s e p e r l a v o s t r a s a l u t e , s i a b e r e l e v o s t r e u r i n e c h e - a n c o r a p e g g i o - b e r e q u e l l e d i q u a l c u n a l t r o . A t t e n z i o n e " , i n c a l z a l ' i n f e t t i v o l o g o , " p e r c h é s e i l n o s t r o c o r p o e l i m i n a d e l l e s c o r i e è p e r c h é n o n l e d o b b i a m o r e i n t r o d u r r e . E ' c o m e s e u s c i s s e r o d a l l a f i n e s t r a e n o i l e r e i n t r o d u c i a m o d a l l a p o r t a p r i n c i p a l e . A t t e n z i o n e , a t t e n z i o n e , e v i t a t e q u e s t e p r a t i c h e c h e r i s c h i a n o d i f a r e d a v v e r o m a l e a l l a v o s t r a s a l u t e " .