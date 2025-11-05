M i l a n o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P r e f e r i r e b b e r o s o f f r i r e d a v a n t i a u n o s c h e r m o o d a n n a r s i s u g l i s p a l t i v e d e n d o l a l o r o s q u a d r a d e l c u o r e p e r d e r e l a p a r t i t a d e c i s i v a d e l c a m p i o n a t o , o p p u r e r e s t a r e i m b o t t i g l i a t i p e r o r e n e l t r a f f i c o . T u t t o , p i u t t o s t o c h e p a r l a r e d e l l a s a l u t e d e l l a l o r o p r o s t a t a . A f o t o g r a f a r e i l p a r a d o s s o m a s c h i l e è u n s o n d a g g i o c o n d o t t o n e g l i U s a d a l l a r e t e d i o s p e d a l i O r l a n d o H e a l t h , i c u i r i s u l t a t i s o n o s t a t i r e s i n o t i p r o p r i o n e l m e s e - n o v e m b r e - d e d i c a t o a l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l a s a l u t e e s u i t u m o r i m a s c h i l i , c o n l a c a m p a g n a ' M o v e m b e r ' ( n o m e c h e è a p p u n t o l a f u s i o n e d i n o v e m b e r e m o u s t a c h e , p a r o l a f r a n c e s e p e r b a f f i ) . L e r i s p o s t e d a t e d a g l i u o m i n i c o i n v o l t i n e l l a s u r v e y r e n d o n o l ' i d e a d e l l i v e l l o d i r i f i u t o c h e c ' è q u a n d o s i t r a t t a d i a f f r o n t a r e i l p r o b l e m a . U n a r i l u t t a n z a d i f f u s a c h e s i p a g a a c a r o p r e z z o : c o n r i t a r d i n e l l a d i a g n o s i e n e l t r a t t a m e n t o d i p r o b l e m i q u a l i l ' i n g r o s s a m e n t o d e l l a p r o s t a t a . I l s o n d a g g i o è s t a t o c o n d o t t o o n l i n e n e g l i S t a t i U n i t i d a l 5 a l 7 s e t t e m b r e 2 0 2 5 e d a l 1 2 a l 1 4 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , i n t e r v i s t a n d o 1 . 0 1 0 u o m i n i s t a t u n i t e n s i d i e t à p a r i o s u p e r i o r e a 1 8 a n n i . D a i r i s u l t a t i e m e r g e c h e o l t r e u n t e r z o , i l 3 8 % , p r e f e r i s c e a s s i s t e r e a l l a s c o n f i t t a d e l l a s u a s q u a d r a d i c a l c i o i n u n m a t c h i m p o r t a n t e o r e s t a r e b l o c c a t o n e l t r a f f i c o p i u t t o s t o c h e f a r e ' o u t i n g ' s u e v e n t u a l i p r o b l e m i d i p r o s t a t a . S i n t o m i c o m e f r e q u e n z a , u r g e n z a o d i f f i c o l t à a u r i n a r e p o s s o n o e s s e r e l e s p i e d a t e n e r e i n c o n s i d e r a z i o n e , s o p r a t t u t t o s e c i s i s v e g l i a p i ù d i 2 v o l t e a n o t t e . M a s e b b e n e q u e s t i s i n t o m i p o s s a n o a v e r e u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d i u n u o m o , m o l t i s o n o r e s t i i a p a r l a r n e c o n i l p r o p r i o m e d i c o . " L a p r o s t a t a è u n a g h i a n d o l a c h e c i r c o n d a l ' u r e t r a e , c o n l ' a v a n z a r e d e l l ' e t à , t e n d e a i n g r o s s a r s i - s p i e g a J a y A m i n , u r o l o g o d i O r l a n d o H e a l t h - P u ò e s s e r e d o v u t o a f a t t o r i g e n e t i c i o a l m o d o i n c u i l a p r o s t a t a c r e s c e i n r e l a z i o n e a d e t e r m i n a t i o r m o n i p r e s e n t i n e l l ' o r g a n i s m o " . I l p r o b l e m a è m o l t o p i ù f r e q u e n t e d i q u a n t o s i p e n s i : " L ' i n g r o s s a m e n t o d e l l a p r o s t a t a - c h i a r i s c e A m i n - c o l p i s c e c i r c a i l 6 0 % d e g l i u o m i n i e n t r o i 6 0 a n n i , c o n u n a p e r c e n t u a l e c h e s a l e f i n o a l l ' 8 0 % e n t r o g l i 8 0 a n n i . M o l t i p r o v a n o d i v e r s i f a r m a c i o t e r a p i e m i n i - i n v a s i v e p e r a l l e v i a r e i s i n t o m i u r i n a r i , m a i l s o l l i e v o è d i b r e v e d u r a t a " . I n r e a l t à , p u n t u a l i z z a l o s p e c i a l i s t a , o g g i e s i s t o n o p r o c e d u r e m i n i n v a s i v e ( s e n z a t a g l i e s t e r n i e c o n d o l o r e m i n i m o ) d i e f f i c a c i a e l e v a t a " c h e r a r a m e n t e d e v o n o e s s e r e r i p e t u t e ; s o l o c i r c a l ' 1 % d e i p a z i e n t i n e c e s s i t a d i u n a l t r o t r a t t a m e n t o , a n c h e d o p o 2 0 a n n i " . E l a m a g g i o r p a r t e d e i p a z i e n t i p u ò r i p r e n d e r e u n ' a t t i v i t à l e g g e r a g i à e n t r o 1 s e t t i m a n a e t o r n a r e a l l a n o r m a l e a t t i v i t à f i s i c a e n t r o 3 . P e r r o m p e r e i l m u r o d i d i f f i d e n z a m a s c h i l e g l i e s p e r t i p u n t a n o a n c h e s u l l e t e s t i m o n i a n z e d i c h i c i è g i à p a s s a t o . C o m e i l r u n n e r d i m a r a t o n e C h r i s G o l d e n , 5 0 a n n i . L ' u o m o s i r a c c o n t a i n u n v i d e o . S p i e g a d i a v e r v i s t o l a s u a s a l u t e u r i n a r i a p e g g i o r a r e f i n o a l p u n t o d a f r a p p o r s i f r a l u i e i s u o i h o b b y , i r r o m p e n d o n e l l a s u a q u o t i d i a n i t à , c r e a n d o g l i p r o b l e m i s u l l a v o r o , t o r m e n t a n d o i l s u o s o n n o o g n i n o t t e . A p o c o è s e r v i t o r i d u r r e i l c o n s u m o , p e r e s e m p i o , d i b i b i t e g a s s a t e p e r p a u r a c h e p r o v o c a s s e r o i r r i t a z i o n e d e l l a v e s c i c a . " D o v e v o p r e o c c u p a r m i c o s t a n t e m e n t e d i d o v e f o s s e i l b a g n o , p e r c h é s e a v e v o b i s o g n o d i a n d a r c i , d o v e v o f a r l o s u b i t o - s p i e g a G o l d e n - P o i , u n a v o l t a i n b a g n o , g l i u o m i n i i n t o r n o a m e f i n i v a n o i n p o c h i s e c o n d i , i o a s p e t t a v o 2 m i n u t i " . U n a v i s i t a c o n A m i n e g l i e s a m i c o n f e r m a n o u n i n g r o s s a m e n t o d e l l a p r o s t a t a . C h r i s d e c i d e d i s o t t o p o r s i a u n a p r o c e d u r a p e r l ' i p e r t r o f i a p r o s t a t i c a b e n i g n a c h e s i c h i a m a H o l e p ( H o l m i u m L a s e r E n u c l e a t i o n o f P r o s t a t e ) e s i b a s a s u l l ' u s o d e l l a s e r a O l m i o . D o p o u n a n o t t e d i r i c o v e r o i n o s p e d a l e e a l c u n e s e t t i m a n e d i r e c u p e r o , C h r i s h a r i p r e s o c o n s u c c e s s o l e s u e n o r m a l i a t t i v i t à s e n z a p i ù u r g e n z a e s t o p c o n t i n u i a l l a t o i l e t t e . " S o n o d a v v e r o f e l i c e d i a v e r l o f a t t o . I l m i o f l u s s o è o r a c o m e q u a n d o a v e v o v e n t ' a n n i - c o n f i d a G o l d e n - G l i u o m i n i d o v r e b b e r o r i f e r i r e i l o r o s i n t o m i a l m e d i c o . C h i v o r r e b b e s t a r e s e m p r e i n b a g n o ? " .