M i l a n o , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L a l e g a c y c h e l a s c i a G i o v a n n a I a n n a n t u o n i è d i a v e r e f a t t o d e l l ’ u n i v e r s i t à B i c o c c a d i M i l a n o u n a g r a n d e u n i v e r s i t à p u b b l i c a d i e c c e l l e n z a e i n c l u s i v i t à . L ’ i m p e g n o c h e p r e n d o è q u e l l o d i c o n t i n u a r e c o n i l m i o m a n d a t o l a s u a s t e s s a s t r a d a , p r o s e g u e n d o i p r o g e t t i c h e h a g i à c o m i n c i a t o ” . L o h a d e t t o i l r e t t o r e e l e t t o d e l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i M i l a n o B i c o c c a M a r c o O r l a n d i , i n t e r v e n e n d o n e l l ’ a u l a m a g n a d e l l ' a t e n e o a l l ’ e v e n t o ‘ C o n n e s s i o n i . S e i a n n i d e l m a n d a t o d i G i o v a n n a I a n n a n t u o n i 2 0 1 9 - 2 0 2 5 ’ . “ I l p r i m o p r o g e t t o , l a p r i m a i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e , è a q u a t t r o c h i l o m e t r i d a q u i : P a r c o T r o t t e r . L ì v i è t u t t o u n l a v o r o d a f a r e s u l l e s e c o n d e g e n e r a z i o n i . I l r e s t o v i e n e d i c o n s e g u e n z a ” , s p i e g a i l r e t t o r e e l e t t o . O r l a n d i c o n c l u d e , p o i , r i b a d e n d o c h e i l f o r t e l e g a m e c o n i l t e r r i t o r i o r i m a r r à a n c h e c o n l ’ a v v e n t o d e l s u o m a n d a t o : “ U n f o r t e l e g a m e c o n M i l a n o e c o n l a R e g i o n e : è n e c e s s a r i o r i u s c i r e a d e s s e r e i n t e r n a z i o n a l i , m a b e n c o n s o l i d a t i n e l t e r r i t o r i o m i l a n e s e e l o m b a r d o , p r o s e g u e n d o e s a t t a m e n t e s u l l a s t e s s a s t r a d a d i G i o v a n n a I a n n a n t u o n i ” .