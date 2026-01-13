R o m a , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - D o m a n i , m e r c o l e d ì 1 4 g e n n a i o , a l l e o r e 1 1 , l ’ u n i v e r s i t à L u m ' G i u s e p p e D e g e n n a r o ' o s p i t e r à u n n u o v o a p p u n t a m e n t o d i o p e n d a y c o n G i o r g i o P e r i n e t t i e M i c h e l e P e n n e t t i , c o - a u t o r i d e l l i b r o ' Q u e l l o c h e n o n h o v i s t o a r r i v a r e . E m a n u e l a , l ' a n o r e s s i a e c i ò c h e r e s t a d i b e l l o ' . L ’ i n c o n t r o r a p p r e s e n t a u n ’ i m p o r t a n t e o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o e s e n s i b i l i z z a z i o n e s u i t e m i d e l d i s a g i o p s i c o l o g i c o g i o v a n i l e , o l t r e c h e u n m o m e n t o d i a p p r o f o n d i m e n t o s u l l e a t t i v i t à e s u g l i s t r u m e n t i d i s u p p o r t o c h e l ’ A t e n e o m e t t e a d i s p o s i z i o n e d e i p r o p r i s t u d e n t i . D o p o i s a l u t i d e l R e t t o r e , p r o f . A n t o n e l l o G a r z o n i , i n t r o d u r r à l ’ i n i z i a t i v a i l p r o f e s s o r L e o n a r d o F a z i o , r e f e r e n t e d e l s e r v i z i o ' L u m A s c o l t a ' , c h e s a r à p r e s e n t a t o n e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o c o m e t e s t i m o n i a n z a d e l l ’ a t t e n z i o n e d e l l ’ u n i v e r s i t à a l b e n e s s e r e d e l l a p e r s o n a e a l l a c e n t r a l i t à d e l l o s t u d e n t e .