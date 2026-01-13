Roma, 13 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Domani, mercoledì 14 gennaio, alle ore 11, luniversità Lum 'Giuseppe Degennaro' ospiterà un nuovo appuntamento di open day con Giorgio Perinetti e Michele Pennetti, co-autori del libro 'Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l'anoressia e ciò che resta di bello'. Lincontro rappresenta unimportante occasione di confronto e sensibilizzazione sui temi del disagio psicologico giovanile, oltre che un momento di approfondimento sulle attività e sugli strumenti di supporto che lAteneo mette a disposizione dei propri studenti. Dopo i saluti del Rettore, prof. Antonello Garzoni, introdurrà liniziativa il professor Leonardo Fazio, referente del servizio 'Lum Ascolta', che sarà presentato nel corso dellevento come testimonianza dellattenzione delluniversità al benessere della persona e alla centralità dello studente.