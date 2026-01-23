R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' I s t i t u t o z o o p r o f i l a t t i c o s p e r i m e n t a l e d e l L a z i o e d e l l a T o s c a n a ( I z s l t ) c o n l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a e i l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e v e t e r i n a r i e d e l l ' u n i v e r s i t à d i P i s a h a n n o o r g a n i z z a t o l ' e v e n t o ' U n o s g u a r d o s i c u r o s u l f u t u r o : i l r u o l o d e l v e t e r i n a r i o n e l l a p r e v e n z i o n e ' , c h e s i è s v o l t o o g g i n e l l ' A u l a F l e m i n g d e l l ' a t e n e o d i T o r V e r g a t a , c o n c o l l e g a m e n t o s i m u l t a n e o d a l l a S a l a P e g a s o d i P a l a z z o S t r o z z i S a c r a t i a F i r e n z e . L ' i n i z i a t i v a - i n f o r m a u n a n o t a - s i i n s e r i s c e n e l q u a d r o d e l l e c e l e b r a z i o n i d e l l a p r i m a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l l a p r e v e n z i o n e v e t e r i n a r i a , i s t i t u i t a c o n l a l e g g e 1 a p r i l e 2 0 2 5 n . 4 9 , e r a p p r e s e n t a u n m o m e n t o d i r i f l e s s i o n e s u l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a m e d i c i n a v e t e r i n a r i a n e l l e p o l i t i c h e d i p r e v e n z i o n e s a n i t a r i a , i n c o e r e n z a c o n l ' a p p r o c c i o O n e h e a l t h p r o m o s s o d a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e c o m e a s s e p o r t a n t e d e l l a t u t e l a d e l l a s a l u t e p u b b l i c a . N e l l ' a p e r t u r a d e i l a v o r i i l r e t t o r e d e l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n , c h e l o s c o r s o a n n o a c c a d e m i c o h a i n a u g u r a t o i l c o r s o d i l a u r e a i n M e d i c i n a v e t e r i n a r i a , p r i m o n e l L a z i o , h a e v i d e n z i a t o l ' i m p o r t a n z a d e l l a f o r m a z i o n e a c c a d e m i c a : " R i a f f e r m o l ' i m p e g n o d e l l a n o s t r a u n i v e r s i t à n e l f o r m a r e i ' m e d i c i v e t e r i n a r i d e l f u t u r o ' , p r o f e s s i o n i s t i c h e n o n s i a n o s o l o o p e r a t o r i e s p e r t i , m a v e r i e p r o p r i g e s t o r i d e l l a s a l u t e a m b i e n t a l e e u m a n a " , h a d i c h i a r a t o . " L a c o l l a b o r a z i o n e t r a u n i v e r s i t à e i s t i t u t i d e v e d i v e n t a r e i l m o t o r e i n g r a d o d i f o n d e r e r i c e r c a s c i e n t i f i c a , s o r v e g l i a n z a e p i d e m i o l o g i c a a t t i v a e a z i o n i d i p r e v e n z i o n e - h a s o t t o l i n e a t o - R i n g r a z i o i l l e g i s l a t o r e p e r a v e r c o l t o l ' i m p o r t a n z a d i q u e s t e s f i d e e l a n e c e s s i t à d i d i f f o n d e r n e l ' u r g e n z a . L a p r e s e n z a d e l l ' O r d i n e d e i m e d i c i v e t e r i n a r i t e s t i m o n i a i l l e g a m e i n d i s s o l u b i l e t r a i l m o n d o d e l l a f o r m a z i o n e a c c a d e m i c a e l a r e a l t à p r o f e s s i o n a l e s u l c a m p o . A l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e v a i l m e r i t o d i a v e r s a p u t o d a r e v e s t e g i u r i d i c a a q u e s t a n e c e s s i t à d i c o o r d i n a m e n t o , f o r n e n d o l e r i s o r s e e l a c o r n i c e i s t i t u z i o n a l e p e r o p e r a r e " . M a è n e l l e p a r o l e d e l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i , c h e s i è e s p r e s s o i l t e m a d e l c o n v e g n o : " O g g i p i ù c h e m a i è i m p o r t a n t e f a r c o n o s c e r e i l r u o l o c r u c i a l e d e l l a v e t e r i n a r i a n e l t u t e l a r e l a n o s t r a s a l u t e e q u e l l a d e g l i a n i m a l i , e n t r a n d o a n c h e n e l l a v i t a d i t u t t i i g i o r n i d i c i a s c u n o d i n o i . Q u e s t o i n c o n t r o r a c c h i u d e u n i m p o r t a n t e m e s s a g g i o p e r l a c o l l e t t i v i t à , o v v e r o c h e l a s a l u t e d e l l ' I t a l i a e l a t u t e l a d e g l i e c o s i s t e m i n o n p o s s o n o p r e s c i n d e r e d a l l ' o p e r a d e i v e t e r i n a r i . Q u e s t i p r o f e s s i o n i s t i r a p p r e s e n t a n o , i n f a t t i , u n p o n t e t r a s a l u t e a n i m a l e , s a l u t e u m a n a e a m b i e n t e , i n c a r n a n d o p i e n a m e n t e l ' a p p r o c c i o O n e h e a l t h " . L a s e n a t r i c e M a r i a C r i s t i n a C a n t ù , p r o m o t r i c e d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l l a p r e v e n z i o n e v e t e r i n a r i a c o n l a l e g g e 4 9 / 2 0 2 5 , p a r t e c i p a n d o i n d i r e t t a d a l S e n a t o , h a a f f e r m a t o : " L a p r i m a G i o r n a t a n a z i o n a l e p e r l a p r e v e n z i o n e v e t e r i n a r i a , c h e s i s v o l g e r à d o m e n i c a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , è i l f r u t t o d i u n o s f o r z o i n t e r i s t i t u z i o n a l e c o n g i u n t o t r a m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , i s t i t u t i , u n i v e r s i t à , a z i e n d e s a n i t a r i e , a s s o c i a z i o n i e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i . N e i p i ù d i v e n t ' a n n i i n c u i h o d i r e t t o a z i e n d e s a n i t a r i e , h o s e m p r e i n s i s t i t o s u l l ' i m p o r t a n z a d e l l a v e t e r i n a r i a n e l s i s t e m a d e l l a s a l u t e g l o b a l e : o g g i , f i n a l m e n t e , c o n l a l e g g e 4 9 a f f e r m i a m o q u e s t o p a r a d i g m a a n c h e s u l p i a n o l e g i s l a t i v o " . D a l l a s e d e d i F i r e n z e , m o d e r a t i d a l d i r e t t o r e s a n i t a r i o I z s l t G i o v a n n i B r a j o n , h a n n o q u i n d i i n v i a t o i s a l u t i l ' a s s e s s o r e a l l a S a n i t à e a l S o c i a l e d e l l a R e g i o n e T o s c a n a M o n i a M o n n i , c h e h a a f f i d a t o l e s u e p a r o l e a G i o v a n n a B i a n c o , r e s p o n s a b i l e d e l s e t t o r e P r e v e n z i o n e e s i c u r e z z a n e g l i a m b i e n t i d i v i t a e d i l a v o r o d e l l a R e g i o n e T o s c a n a , e V i n c e n z o M i r a g l i o t t a , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e v e t e r i n a r i e d e l l ' u n i v e r s i t à d i P i s a . " S a l u t e d e l l ' u o m o , d e g l i a n i m a l i e d e l l ' a m b i e n t e s o n o s e m p r e p i ù i n t e r c o n n e s s e e d i p e n d e n t i - h a r i m a r c a t o M o n n i - P e r q u e s t o è n e c e s s a r i a i n t e g r a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e , c o o p e r a z i o n e e u n i n v e s t i m e n t o s u l l a p r e v e n z i o n e . P r e n d e r s i c u r a d e l l a s a l u t e d e g l i a n i m a l i v u o l d i r e p e n s a r e a l l a s a l u t e d e l p i a n e t a e d e i s u o i a b i t a n t i e i l v e t e r i n a r i o h a u n r u o l o i m p o r t a n t e n e l l a p r e v e n z i o n e c h e v a v a l o r i z z a t o " . " L a m e d i c i n a v e t e r i n a r i a è u n p i l a s t r o d e l l a p r e v e n z i o n e e p a r t e i n t e g r a n t e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . A t t r a v e r s o u n a p p r o c c i o O n e h e a l t h , i v e t e r i n a r i t u t e l a n o l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e , c o n t r a s t a n o l e z o o n o s i e p r o t e g g o n o l a s a l u t e p u b b l i c a - h a p r o s e g u i t o S t e f a n o P a l o m b a , c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l l ' I z s L a z i o e T o s c a n a - I n v e s t i r e n e l l a p r e v e n z i o n e v e t e r i n a r i a s i g n i f i c a i n v e s t i r e n e l l a s i c u r e z z a e n e l f u t u r o d e l P a e s e " . " L a p r e v e n z i o n e è o g g i l a v e r a f r o n t i e r a d e l l a s a n i t à p u b b l i c a e r i c h i e d e u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o t r a d i s c i p l i n e d i v e r s e - h a c o n t i n u a t o A l d o G r a s s e l l i , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d e l S i n d a c a t o i t a l i a n o v e t e r i n a r i d i m e d i c i n a p u b b l i c a - I l c o n t r i b u t o d e l l a m e d i c i n a v e t e r i n a r i a è e s s e n z i a l e p e r a n t i c i p a r e i r i s c h i , g o v e r n a r e l e e m e r g e n z e e p r o t e g g e r e l a s a l u t e c o l l e t t i v a . O n e H e a l t h n o n è u n o s l o g a n , m a u n m o d e l l o o p e r a t i v o i n d i s p e n s a b i l e p e r i l f u t u r o " . E l e o n o r a C a n d i , c o o r d i n a t r i c e d e l c o r s o d i l a u r e a i n M e d i c i n a v e t e r i n a r i a d e l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , c h e h a m o d e r a t o i l c o n v e g n o n e l l a F a c o l t à d i M e d i c i n a d e l l ' a t e n e o , h a s o t t o l i n e a t o c h e " l ' i s t i t u z i o n e d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e r a f f o r z a i l r i c o n o s c i m e n t o d e l v e t e r i n a r i o q u a l e f i g u r a c h i a v e d e l l a p r e v e n z i o n e e d e l l a s a l u t e p u b b l i c a , r u o l o s o s t e n u t o d a l l ' i m p e g n o d e l m i n i s t e r o e t r a d o t t o i n p e r c o r s i f o r m a t i v i s e m p r e p i ù o r i e n t a t i a l l a v i s i o n e O n e H e a l t h " . A n c h e i l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e v e t e r i n a r i e d e l l ' u n i v e r s i t à d i P i s a , r e c e n t e m e n t e r i c o n o s c i u t o D i p a r t i m e n t o d i e c c e l l e n z a , c o n t r i b u i s c e a l l ' i n i z i a t i v a p o r t a n d o l a p r o p r i a e s p e r i e n z a s c i e n t i f i c a e f o r m a t i v a . C o m e h a e v i d e n z i a t o M i r a g l i o t t a , " l a p r e v e n z i o n e v e t e r i n a r i a e l a s a l u t e u n i c a r a p p r e s e n t a n o o g g i u n a p r i o r i t à c o n d i v i s a t r a r i c e r c a , f o r m a z i o n e e i s t i t u z i o n i , a b e n e f i c i o d e l l a c o l l e t t i v i t à " .