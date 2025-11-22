Milano, 22 nov. (Adnkronos) - È Cristiana De Filippis, matematica insignita di numerosi riconoscimenti in tutto il mondo, professoressa ordinaria di Analisi Matematica allUniversità di Parma, e laureata a pieni voti nel 2016 allUniversità di Milano-Bicocca nel corso di laurea magistrale di Matematica lAlumna dellanno 2025, premio annuale dellassociazione dei laureati dellateneo milanese, BicoccAlumni. Il riconoscimento è alla sua quinta edizione ed è stato assegnato ieri sera durante la cerimonia di gala per festeggiare il primo decennale dellassociazione, fondata il 25 novembre del 2015. Classe 92, nata a Bari, cresciuta a Matera, Cristiana De Filippis ha incentrato la propria ricerca sulla teoria della regolarità per equazioni differenziali alle derivate parziali ellittiche e paraboliche, con particolare attenzione ai problemi che emergono dal calcolo delle variazioni e alla possibile formazione di singolarità. Nel corso degli anni, il suo lavoro è stato riconosciuto a livello internazionale, come dimostrato dallelezione nella coorte inaugurale della Young Academy della European Mathematical Society (2023) e dallassegnazione del Premio Iapichino dellAccademia Nazionale dei Lincei nel 2020, del Premio Bartolozzi dellUnione Matematica Italiana nel 2023, dell'Ems Prize (European Mathematical Society) nel 2024, di un Erc Starting Grant (European Research Council) nel 2025 e del Siam Early Career Prize on Analysis of PDEs (Society for Industrial and Applied Mathematics). "Essere nominata 'Alumna dellAnno' significa moltissimo per me - ha affermato Cristiana De Filippis, che non ha potuto presenziare alla cerimonia perché impegnata in una conferenza negli Stati Uniti, in un video proiettato durante il Gala dellassociazione BicoccAlumni -. La mia esperienza di laurea magistrale in Bicocca è stata decisiva, grazie soprattutto ai docenti del dipartimento di Matematica, professionisti straordinari che mi hanno accompagnata e sostenuta nei momenti cruciali per il mio futuro. Sono profondamente grata per questo riconoscimento che sento come un incoraggiamento a continuare a crescere e contribuire alla comunità accademica". A ritirare il premio, Giuseppe Mingione, professore ordinario di Analisi matematica dellUniversità di Parma. "Consegnare il premio allalumna Cristiana De Filippis ci consente di celebrare una nostra laureata che oggi contribuisce in modo significativo al progresso della ricerca matematica in ambito internazionale ha aggiunto Marco Orlandi, rettore dellUniversità di Milano-Bicocca . Il suo percorso testimonia il valore della formazione ricevuta in Ateneo e la capacità dei nostri laureati di distinguersi nei contesti scientifici più prestigiosi. Sono certo che la sua storia accademica saprà ispirare chi guarda alla nostra università per costruire il proprio futuro". "Siamo lieti di conferire a Cristiana De Filippis il premio BicoccAlumni per l'Alumna dellAnno 2025 ha spiegato Sabrina Fraccaroli, presidente dellassociazione per leccellenza del suo percorso scientifico. La dottoressa De Filippis è riuscita ad affermarsi con risultati di rilievo internazionale, distinguendosi per originalità, rigore e contributi innovativi. I premi e le borse di ricerca che ha ottenuto confermano la qualità del suo lavoro e limpatto che la sua attività sta generando nella comunità scientifica. La sua traiettoria rappresenta un esempio concreto di talento e determinazione, e motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità BicoccAlumni". Nelle precedenti edizioni il riconoscimento è stato assegnato a Gian Maria Mossa, Ileana Boneschi, Daniele Bellasio e Arianna Talamona.