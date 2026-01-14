R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ È g r a v e e i n a c c e t t a b i l e c h e l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i a b b i a s c e l t o d i s o s t e n e r e p u b b l i c a m e n t e V i k t o r O r b á n i n v i s t a d e l l e e l e z i o n i u n g h e r e s i . O r b á n è i l s i m b o l o , i n E u r o p a , d e l l ’ e r o s i o n e s i s t e m a t i c a d e l l o S t a t o d i d i r i t t o , d e l l ’ a t t a c c o a l l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a e a l l a l i b e r t à d e i m e d i a , e d i u n a l i n e a p o l i t i c a c h e i n q u e s t i a n n i h a f a v o r i t o g l i i n t e r e s s i d e l C r e m l i n o , d i c u i i l p r i m o m i n i s t r o u n g h e r e s e è i l p o r t a v o c e p o l i t i c o n e l l e s t a n z e e u r o p e e . U n P a e s e f o n d a t o r e d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a n o n p u ò p r e s t a r s i a o p e r a z i o n i d i p r o p a g a n d a c h e l e g i t t i m a n o m o d e l l i i l l i b e r a l i . L a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o i t a l i a n a n o n è u n m e g a f o n o p e r c h i i n d e b o l i s c e l ’ E u r o p a d a l l ’ i n t e r n o . L a s c e l t a d i G i o r g i a M e l o n i i n d e b o l i s c e l ’ a u t o r e v o l e z z a d e l n o s t r o P a e s e e d è i l s i m b o l o d e l l a c o n f u s i o n e c h e r e g n a a d e s t r a ” . L o a f f e r m a i n u n a n o t a l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , P i n a P i c i e r n o .