Roma, 10 dic (Adnkronos) - "Evviva! La cucina italiana patrimonio mondiale dellUnesco è una bellissima notizia per lItalia intera. Il Tricolore è sempre più la bandiera delleccellenza. Preparare e condividere cibo di qualità, a cominciare dalla vita in famiglia, significa mantenere forti i valori che fanno grande il nostro Paese. E il nostro stile di vita. Adesso però lavoriamo tutti insieme perché le conseguenze dei dazi e delle crisi geopolitiche non danneggino lintero comparto agroalimentare e i lavoratori del settore". Lo scrive sui social Matteo Renzi.