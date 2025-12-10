R o m a , 1 0 d i c ( A d n k r o n o s ) - " E v v i v a ! L a c u c i n a i t a l i a n a p a t r i m o n i o m o n d i a l e d e l l ’ U n e s c o è u n a b e l l i s s i m a n o t i z i a p e r l ’ I t a l i a i n t e r a . I l T r i c o l o r e è s e m p r e p i ù l a b a n d i e r a d e l l ’ e c c e l l e n z a . P r e p a r a r e e c o n d i v i d e r e c i b o d i q u a l i t à , a c o m i n c i a r e d a l l a v i t a i n f a m i g l i a , s i g n i f i c a m a n t e n e r e f o r t i i v a l o r i c h e f a n n o g r a n d e i l n o s t r o P a e s e . E i l n o s t r o s t i l e d i v i t a . A d e s s o p e r ò l a v o r i a m o t u t t i i n s i e m e p e r c h é l e c o n s e g u e n z e d e i d a z i e d e l l e c r i s i g e o p o l i t i c h e n o n d a n n e g g i n o l ’ i n t e r o c o m p a r t o a g r o a l i m e n t a r e e i l a v o r a t o r i d e l s e t t o r e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l M a t t e o R e n z i .