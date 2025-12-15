Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Secondo Giorgia Meloni la sinistra ha rosicato per il riconoscimento alla cucina italiana dellUnesco? Non capisco perché la premier debba sempre trovare degli elementi per fare la vittima: chi è che lha criticata sulla cucina italiana patrimonio dellUnesco? Deve fare sempre la rosicona e la vittima. E comunque a me, il kebab, non piace molto e non lo mangio da due anni. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il parlamentare di Avs Angelo Bonelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Però per il riconoscimento sulla cucina bisogna ringraziare la premier. Ringraziarla? Ma è più merito di mia nonna, che faceva delle lasagne e dei cannelloni che erano eccezionali, e di tutte le nonne che cucinavano benissimo. La presidente ha anche parlato di sfiga di una carta del mercante in fieraRagazzi - ha detto Bonelli a Un Giorno da Pecora - ma vi rendete conto che a parlare è la premier italiana? Si può dire a sfiga è che te capita aa pagoda der mercante n fiera? Se fossi io il presidente del Consiglio non mi esprimerei certo in questa maniera.