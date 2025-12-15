R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S e c o n d o G i o r g i a M e l o n i l a s i n i s t r a h a ‘ r o s i c a t o ’ p e r i l r i c o n o s c i m e n t o a l l a c u c i n a i t a l i a n a d e l l ’ U n e s c o ? “ N o n c a p i s c o p e r c h é l a p r e m i e r d e b b a s e m p r e t r o v a r e d e g l i e l e m e n t i p e r f a r e l a v i t t i m a : c h i è c h e l ’ h a c r i t i c a t a s u l l a c u c i n a i t a l i a n a p a t r i m o n i o d e l l ’ U n e s c o ? D e v e f a r e s e m p r e l a r o s i c o n a e l a v i t t i m a . E c o m u n q u e a m e , i l k e b a b , n o n p i a c e m o l t o e n o n l o m a n g i o d a d u e a n n i ” . A p a r l a r e , o s p i t e d i U n G i o r n o d a P e c o r a , s u R a i R a d i o 1 , è i l p a r l a m e n t a r e d i A v s A n g e l o B o n e l l i , i n t e r v i s t a t o d a G i o r g i o L a u r o e G e p p i C u c c i a r i . P e r ò p e r i l r i c o n o s c i m e n t o s u l l a c u c i n a b i s o g n a r i n g r a z i a r e l a p r e m i e r . “ R i n g r a z i a r l a ? M a è p i ù m e r i t o d i m i a n o n n a , c h e f a c e v a d e l l e l a s a g n e e d e i c a n n e l l o n i c h e e r a n o e c c e z i o n a l i , e d i t u t t e l e n o n n e c h e c u c i n a v a n o b e n i s s i m o ” . L a p r e s i d e n t e h a a n c h e p a r l a t o d i ‘ s f i g a ’ d i u n a c a r t a d e l m e r c a n t e i n f i e r a … ” R a g a z z i - h a d e t t o B o n e l l i a U n G i o r n o d a P e c o r a - m a v i r e n d e t e c o n t o c h e a p a r l a r e è l a p r e m i e r i t a l i a n a ? S i p u ò d i r e ‘ a s f i g a è c h e t e c a p i t a a a p a g o d a d e r m e r c a n t e n f i e r a ’ ? S e f o s s i i o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o n o n m i e s p r i m e r e i c e r t o i n q u e s t a m a n i e r a … ” .