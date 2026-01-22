R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a m i a i m p r e s s i o n e è c h e c e r t a m e n t e i l f a t t o d i a v e r m e s s o s u l t a v o l o u n a r e a z i o n e a i d a z i m i n a c c i a t i d a T r u m p , c o m e l ' u s o d e l m e c c a n i s m o a n t i c o e r c e z i o n e , a b b i a a v u t o i s u o i e f f e t t i , m a d o b b i a m o f a r e c o n t i c o n l a i n a f f i d a b i l i t à d i u n i n t e r l o c u t o r e c h e i e r i n e l g i r o d i u n ' o r a h a c a m b i a t o i d e a " . L o h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , a m a r g i n e d e l p r e - v e r t i c e d e l P a r t i t o s o c i a l i s t a e u r o p e o a B r u x e l l e s . " L ' E u r o p a n o n p u ò a f f i d a r e a l c a s o i l s u o f u t u r o , q u e l l o c h e d e v e f a r e è p r e n d e r l o n e l l e s u e m a n i e , c o m e d i c e v o , p u n t a r e a l l a s u a a u t o n o m i a s t r a t e g i c a . D a o g n i p u n t o d i v i s t a , q u e l l o s o c i a l e , q u e l l o i n d u s t r i a l e , q u e l l o d e l l a d i f e s a , q u e l l o d e l l a d o p p i a t r a n s i z i o n e , i n s o m m a l ' E u r o p a p u ò e d e v e f a r e q u e s t a s t r a d a I l r u o l o c h e n o i i m m a g i n i a m o p e r l ' I t a l i a è d i s p i n g e r e e m e t t e r s i a l l a t e s t a d i q u e s t o p r o c e s s o . P u r t r o p p o l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i c i s t a p o r t a n d o f u o r i a s s e " . " H a g i à d i c h i a r a t o d i e s s e r e c o n t r a r i a a l s u p e r a m e n t o d e l l ' u n a n i m i t à e c o n l ' u n a n i m i t à n o n s i r i e s c e a g e s t i r e n e a n c h e u n c o n d o m i n i o . O g g i s a r e b b e i l c a s o i n v e c e d i p a r t i r e c o n c h i c i s t a s u d e l l e c o o p e r a z i o n i r a f f o r z a t e . H a g i à d i c h i a r a t o d i e s s e r e c o n t r a r i a a l l a d i f e s a c o m u n e , c h e v u o l d i r e p u n t a r e s o l o s u l l a s t r a d a d e l r i a r m o n a z i o n a l e c h e n o n è e f f i c i e n t e , c h e n o n c r e a p i ù d e t e r r e n z a e c h e s i r i s o l v e n e l c o m p r a r e , g u a r d a c a s o , p i ù a r m i d a l l ' A m e r i c a d i T r u m p . E p o i n o n h a m a i f a t t o c o n n o i l a b a t t a g l i a p e r g l i i n v e s t i m e n t i c o m u n i e u r o p e i . c h e c h i e d o n o a n c h e l e i m p r e s e i t a l i a n e p e r c h é l o s a n n o c h e c o s ' è s t a t o i l P n r r p e r i l r i l a n c i o d e l l a n o s t r a m a n i f a t t u r a e q u a n t o s e r v i r e b b e p e r f a r e a l t r i i n v e s t i m e n t i d o p o i l 2 0 2 6 . E c c o , i o c r e d o e s f i d o d i n u o v o l a P r e s i d e n t e G i o r g i a M e l o n i a f a r e c o n n o i q u e s t a b a t t a g l i a s u g l i i n v e s t i m e n t i c o m u n i e u r o p e i p e r c h é s o l o i n q u e s t a s t r a d a n o i p o t r e m o p u n t a r e s u l l ' a u t o n o m i a s t r a t e g i c a e u r o p e a e c o m p e t e r e a n c h e c o n q u e s t a a g g r e s s i v i t à c o m m e r c i a l e c h e p u r t r o p p o c i c i r c o n d a " .