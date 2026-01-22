R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " E ' c h i a r o c h e i l m o n d o d i p r i m a n o n t o r n e r à e q u e s t o r i c h i e d e a l l ' E u r o p a u n s a l t o i n a v a n t i d i i n t e g r a z i o n e c h e n o n p u ò p i ù a s p e t t a r e . N e s s u n o v u o l e l ' e s c a l a t i o n n e l r a p p o r t o c o n g l i S t a t i U n i t i , m a a n c h e q u e s t i u l t i m i g i o r n i h a n n o d i m o s t r a t o c h e T r u m p n o n è a f f i d a b i l e . H a c a m b i a t o i d e a i e r i , p e r f o r t u n a , s u i n u o v i d a z i n e l g i r o d i u n ' o r a , m a n o n s a p p i a m o s e c a m b i e r à a n c o r a d o m a n i " . L o h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , a m a r g i n e d e l p r e - v e r t i c e d e l P a r t i t o s o c i a l i s t a e u r o p e o a B r u x e l l e s . " N e l f r a t t e m p o l ' E u r o p a n o n d e v e p i ù f a r e l ' e r r o r e d i e s s e r e c o m p i a c e n t e , m a d e v e f a r e u n s a l t o i n a v a n t i , d e v e s u p e r a r e l ' u n a n i m i t à , p a r t i r e c o n l e c o o p e r a z i o n i r a f f o r z a t e c o n c h i c i s t a , a n c h e s u l l a d i f e s a a d e s e m p i o , c o m e h a d e t t o i n q u e s t i g i o r n i i l p r e m i e r P e d r o S á n c h e z d e l l a S p a g n a e p o i d e v e a n d a r e a v a n t i c o n g l i i n v e s t i m e n t i c o m u n i e u r o p e i , a l t r i m e n t i n o n s a r e m o i n g r a d o d i c o m p e t e r e c o n q u e s t a a g g r e s s i v i t à c o m m e r c i a l e d e g l i S t a t i U n i t i e c o n l ' e s p a n s i o n i s m o d e l l a C i n a " . " L a s t r a d a n o n è i n v e n t a r s i n u l l a , a b b i a m o f a t t o g i à d u r a n t e l a p a n d e m i a i l N e x t G e n e r a t i o n E u , v a r i p r e s o e v a r a f f o r z a t o p e r p u n t a r e s u l l ' a u t o n o m i a s t r a t e g i c a e u r o p e a . R i p e t o , i l m o n d o d i p r i m a n o n t o r n e r à . D o b b i a m o c a m b i a r e , r e a g i r e , d o b b i a m o a d a t t a r c i a q u e s t o m o n d o n u o v o e l a r i s p o s t a d e l l ' E u r o p a n o n p u ò c h e e s s e r e l a d i f e s a d e l m u l t i l a t e r a l i s m o , d e l l e s e d i m u l t i l a t e r a l i c o m e l ' O n u c h e v a n n o f a t t e f u n z i o n a r e e n o n c e r t o s o s t i t u i t e c o n u n g i o c o n e l l e m a n i d i T r u m p , q u e s t o B o a r d o f P e a c e c h e è u n ' O n u a p a g a m e n t o f a t t o a d u s o e c o n s u m o e s u m i s u r a d e g l i i n t e r e s s i d i T r u m p , a c u i i l g o v e r n o i t a l i a n o n o n d e v e e n o n p u ò p a r t e c i p a r e . I l r u o l o c h e l a s t o r i a c o n s e g n a a l n o s t r o p a e s e è q u e l l o d i d i f e n d e r e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , l e s e d i m u l t i l a t e r a l i e f a r l e f u n z i o n a r e m e g l i o p e r c o s t r u i r e d i a l o g o t r a g l i s t a t i e a n c h e l a p a c e " .