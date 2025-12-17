R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l C o n s i g l i o e u r o p e o a f f r o n t e r à u n b i v i o c r u c i a l e p e r l ' U e , e l ' I t a l i a d e v e p a r l a r e c o n u n a v o c e c h i a r a e a u t o r e v o l e . I n v e c e l a s u a , p r e s i d e n t e , è u n s u s s u r r o . N o n i n c i d e , n o n o r i e n t a , n o n g u i d a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n i n a u l a a l l a C a m e r a p e r l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o d o p o l e c o m u n i c a z i o n e d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i s u l C o n s i g l i o U e . " I l G o v e r n o h a t r e d i v e r s e v o c i e g u a r d i , è v e r o c h e f a t e u n a r i s o l u z i o n e u n i c a , s o l o c h e p e r v o t a r l a i n s i e m e n o n c i a v e t e s c r i t t o n i e n t e . È f a c i l e c o s ì " .