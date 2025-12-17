R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " O p a t r i o t a o v a s s a l l a . L e d u e c o s e i n s i e m e n o n s t a n n o . Q u i n o n s i t r a t t a d e l l a s u a p e r s o n a . S i s c a n s i , o g n i t a n t o . Q u i s i t r a t t a d e l l ' I t a l i a " . L o d i c e P e p p e P r o v e n z a n o i n a u l a n e l d i b a t t i t o d o p o l e c o m u n i c a z i o n i d i G i o r g i a M e l o n i a l l a C a m e r a i n v i s t a d e l C o n s i g l i o U e . " L ' E u r o p a d e v e c a m b i a r e . M a n o n p e r u n ' E u r o p a m i n i m a , c o m e l e i c i p r o p o n e , c h e è l ' i n t e r e s s e d e g l i a l t r i , d i c h i l a v u o l e c o l o n i a , s e m p l i c e m e r c a t o d a d o m i n a r e . O p a t r i o t i o v a s s a l l i . M a p a t r i o t i v e r i , c o m e o t t a n t ' a n n i f a i t a l i a n i e d e u r o p e i , n o n v a s s a l l i c h e s i c r e d o n o s o v r a n i , s o v r a n i s t i a s o v r a n i t à l i m i t a t a . F o r s e l e i h a s c e l t o , m a l ' I t a l i a m e r i t a d i p i ù e g l i i t a l i a n i l o s t a n n o c a p e n d o " . " O g g i d i f r o n t e a g l i a t t a c c h i d i T r u m p , i s u o i s i l e n z i i n v e c e a p p a i o n o c o m p i a c i u t i : p e n s a d i t r a r r e v a n t a g g i o d a l l ' a m b i g u i t à , m a n e i m o m e n t i d e c i s i v i d e l l a s t o r i a n o n è m a i s t a t o c o s ì e n o n s a r à c o s ì n e m m e n o p e r l e i . N o n è f a c i l e g o v e r n a r e u n c a m b i a m e n t o s t o r i c o d i t a l e p o r t a t a n e l l e r e l a z i o n i t r a n s a t l a n t i c h e , p e r n e s s u n o , c e r t o n o n p e r l e i c h e s u l l a s c o m m e s s a t r u m p i a n a h a p u n t a t o t u t t o . G l i S t a t i U n i t i d e v o n o r e s t a r e u n a l l e a t o f o n d a m e n t a l e ? D ' a c c o r d o , m a l o d i c e a n o i , l o d i c a a T r u m p , n e g a r e l ' e v i d e n z a c o m e h a f a t t o o g g i n o n è u n i n s u l t o a l l a n o s t r a i n t e l l i g e n z a , l o è a n c h e a l l a s u a " .