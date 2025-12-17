R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I o c e r c o d i c a p i r e s e c ' e ' i l t a s t o ' b o h ' , o l t r e a l t a s t o ' f a v o r e v o l e ' e ' c o n t r a r i o ' : l a m a g g i o r a n z a e g o v e r n o a c c u s a n o l e o p p o s i z i o n i d i n o n e s s e r e d ' a c c o r d o s u n u l l a , m a i l p r o b l e m a è c h e v o i s i e t e d ' a c c o r d o s u l n u l l a , p e r c h è l a r i s o l u z i o n e d i m a g g i o r a n z a è d a v v e r o i l n u l l a " . C o s ì S t e f a n o P a t u a n e l l i , c a p o g r u p p o M 5 S , i n a u l a a l S e n a t o p e r l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i i n v i s t a d e l C o n s i g l i o U e .