R o m a , 1 7 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L e n u o v e s t i m e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a c e r t i f i c a n o i l f a l l i m e n t o d e l l a p o l i t i c a e c o n o m i c a d e l g o v e r n o M e l o n i . N e l 2 0 2 5 l ’ I t a l i a c r e s c e r à a p p e n a d e l l o 0 , 5 % e p e r g l i a n n i s u c c e s s i v i r e s t e r à b l o c c a t a s u l l o z e r o v i r g o l a , u l t i m a i n E u r o p a p e r d i n a m i c a d e l P I L " . L o d i c e i l s e n a t o r e A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d . " L ’ a m a r a v e r i t à è c h e l ’ I t a l i a g o v e r n a t a d a l l a d e s t r a è i n t r a p p o l a t a i n u n a d i n a m i c a d i b a s s a p r o d u t t i v i t à , d e c l i n o i n d u s t r i a l e , l a v o r o p o v e r o e s t a g n a z i o n e - p r o s e g u e M i s i a n i - . È u n p a n o r a m a s c o n f o r t a n t e , a n c h e p e r c h é t u t t o q u e s t o a v v i e n e n o n o s t a n t e l ’ e n o r m e s p i n t a d e l P N R R : s e n z a q u e l l e r i s o r s e s t r a o r d i n a r i e i l n o s t r o P a e s e s a r e b b e g i à i n r e c e s s i o n e . S i g n i f i c a c h e l ’ i m p i a n t o d e l l e p o l i t i c h e e c o n o m i c h e d e l g o v e r n o è d e l t u t t o i n a d e g u a t o " . " L a m a g g i o r a n z a h a s c e l t o d i s u b o r d i n a r e o g n i d e c i s i o n e a l g i u d i z i o d e i m e r c a t i e d e l l e a g e n z i e d i r a t i n g , t r a s c u r a n d o c i ò c h e d a v v e r o s e r v e p e r r i l a n c i a r e l ’ e c o n o m i a r e a l e : u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e c r e d i b i l e , i n v e s t i m e n t i , i n n o v a z i o n e , q u a l i t à d e l l a v o r o . L ’ I t a l i a h a b i s o g n o d i u n c a m b i o d i r o t t a i m m e d i a t o . C o n t i n u a r e c o n a n n u n c i e p r o p a g a n d a n o n b a s t a : i n u m e r i d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a p a r l a n o c h i a r o , e d i c o n o c h e c o s ì i l P a e s e r e s t a f e r m o " , c o n c l u d e .