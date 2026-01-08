R o m a , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " F a c c i a m o a p p e l l o a i n o s t r i C o n s i g l i c o m u n a l i p e r c h é s i f a c c i a n o p r o m o t o r i d i u n a m o z i o n e a d i f e s a d e l l ' a g r i c o l t u r a n a z i o n a l e c o n t r o i l M e r c o s u r , u n t r a t t a t o e u r o p e o i n f a m e c h e i l G o v e r n o n o n d e v e r a t i f i c a r e p e r c h é a p r e a l l ' i m p o r t a z i o n e d i p r o d o t t i a g r i c o l i d a l S u d A m e r i c a , f a c e n d o c o n c o r r e n z a a i n o s t r i p r o d u t t o r i , t o g l i e n d o g a r a n z i e a l l a n o s t r a s o v r a n i t à a l i m e n t a r e e n u o c e n d o a i c o n s u m a t o r i i t a l i a n i a c a u s a d e l l ' i n v a s i o n e d i p r o d o t t i a l i m e n t a r i d i d u b b i a q u a l i t à c h e f i n i s c o n o n e l l e n o s t r e t a v o l e c o n s c a r s i c o n t r o l l i , m e n t r e g l i a g r i c o l t o r i i t a l i a n i v e n g o n o t a r t a s s a t i d a l l a b u r o c r a z i a d e l l ' U e e o g g i s u b i s c o n o u n a t t a c c o c h e r i s c h i a d i e s s e r e l e t a l e p e r l a l o r o s o p r a v v i v e n z a . P r e s e n t e r e m o l a m o z i o n e N o a l M e r c o s u r p e r l a d i f e s a d e l l a s o v r a n i t à n a z i o n a l e n e i t e r r i t o r i e s o l i d a r i z z a n d o c o n l e i n i z i a t i v e d e g l i a g r i c o l t o r i a p a r t i r e d a q u e l l a m i l a n e s e i l p r o s s i m o 9 g e n n a i o " . L o a f f e r m a n o M a r c o R i z z o e F r a n c e s c o T o s c a n o , r i s p e t t i v a m e n t e c o o r d i n a t o r e n a z i o n a l e e p r e s i d e n t e d i D s p .