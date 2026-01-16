R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - M e n t r e l ’ E u r o p a r l a m e n t o s i a v v i c i n a a l l a p l e n a r i a d i S t r a s b u r g o d a l 1 9 a l 2 2 g e n n a i o , i l c o n f r o n t o p o l i t i c o e u r o p e o e n t r a i n u n a f a s e d i f o r t e t e n s i o n e t r a n o d i c o m m e r c i a l i i r r i s o l t i e n u o v e i n c o g n i t e g e o p o l i t i c h e . I l d i b a t t i t o s i è a c c e s o a R o m a , n e l l o s p a z i o E s p e r i e n z a E u r o p a – D a v i d S a s s o l i , d o v e i r a p p r e s e n t a n t i d e i p r i n c i p a l i g r u p p i p a r l a m e n t a r i h a n n o d e l i n e a t o p r i o r i t à e f r a t t u r e d i u n ’ U n i o n e c h i a m a t a a m i s u r a r s i c o n s c e l t e c o n s i d e r a t e d a m o l t i “ e s i s t e n z i a l i ” . A l c e n t r o d e l c o n f r o n t o l ’ a c c o r d o U e - M e r c o s u r , c h e c o n t i n u a a d i v i d e r e t r a s v e r s a l m e n t e g l i s c h i e r a m e n t i , e l e p r e s e d i p o s i z i o n e d e l l ’ e x p r e s i d e n t e U s a D o n a l d T r u m p s u G r o e n l a n d i a e V e n e z u e l a , l e t t e d a p i ù p a r t i c o m e u n a s f i d a d i r e t t a a l l a s o v r a n i t à e u r o p e a . S u l l o s f o n d o , i l r i s c h i o d i u n a c r i s i p o l i t i c a a B r u x e l l e s c o n l a m o z i o n e d i c e n s u r a a n n u n c i a t a c o n t r o l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e U r s u l a v o n d e r L e y e n . L ’ i n t e s a t r a l ’ U n i o n e e u r o p e a e i l b l o c c o s u d a m e r i c a n o M e r c o s u r r e s t a u n o d e i d o s s i e r p i ù c o n t r o v e r s i . P e r S a l v a t o r e D e M e o ( P p e - F i ) r a p p r e s e n t a u n a “ g r a n d e o p p o r t u n i t à ” , r a f f o r z a t a d a l l e c l a u s o l e d i s a l v a g u a r d i a i n t r o d o t t e n e l t e m p o . F a v o r e v o l e a n c h e M a t t e o R i c c i ( S & d - P d ) , c h e v e d e n e l l ’ a c c o r d o u n a r i s p o s t a s t r a t e g i c a a u n m o n d o s e m p r e p i ù s e g n a t o d a d a z i e p r o t e z i o n i s m i , c o n r i c a d u t e p o s i t i v e s u l l ’ e x p o r t a g r o a l i m e n t a r e e u r o p e o . D i s e g n o o p p o s t o l e v a l u t a z i o n i d i P a s q u a l e T r i d i c o ( T h e L e f t - M 5 s ) , c h e p a r l a d i u n ’ i n t e s a “ a n a c r o n i s t i c a ” , e d i L e o l u c a O r l a n d o ( V e r d i / A l e - A v s ) , s e c o n d o c u i l ’ a c c o r d o r i s c h i a d i c o m p r o m e t t e r e d i r i t t i e t u t e l a a m b i e n t a l e . L e r e c e n t i d i c h i a r a z i o n i d i T r u m p s u l l ’ i p o t e s i d i a c q u i s i z i o n e d e l l a G r o e n l a n d i a , t e r r i t o r i o d a n e s e e q u i n d i e u r o p e o , h a n n o s u s c i t a t o r e a z i o n i n e t t e . R i c c i h a p a r l a t o d i u n a l i n e a “ i n a c c e t t a b i l e ” t r a a l l e a t i N a t o , r i b a d e n d o c h e “ l a G r o e n l a n d i a n o n s i t o c c a ” . S u l V e n e z u e l a , l ’ a z i o n e a m e r i c a n a v i e n e l e t t a d a u n a p a r t e d e l l ’ e m i c i c l o c o m e l e g a t a a i n t e r e s s i e n e r g e t i c i p i ù c h e a o b i e t t i v i d e m o c r a t i c i . S t e f a n o C a v e d a g n a ( E c r - F d i ) h a i n v e c e r i c h i a m a t o a l l a n e c e s s i t à d i p r e s e r v a r e l ’ u n i t à d e l l ’ O c c i d e n t e , e v i t a n d o f r a t t u r e s t r u t t u r a l i t r a E u r o p a e S t a t i U n i t i . T r a l e p r i o r i t à l e g i s l a t i v e i n a r r i v o , i l r a f f o r z a m e n t o d e i d i r i t t i d e i v i a g g i a t o r i a e r e i e l ’ a u t o n o m i a s t r a t e g i c a n e l l a p r o d u z i o n e d i m e d i c i n a l i c r i t i c i . R i c c i h a a n n u n c i a t o u n a b a t t a g l i a s u t r o l l e y g r a t u i t o , r i m b o r s i a u t o m a t i c i d o p o t r e o r e d i r i t a r d o e a s s i s t e n z a r a f f o r z a t a p e r l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à . D e M e o h a s o t t o l i n e a t o l ’ i m p e g n o d e l P p e p e r g a r a n t i r e u n a c c e s s o a i f a r m a c i a p r e z z i s o s t e n i b i l i , m e n t r e T r i d i c o h a i n s i s t i t o s u l l a n e c e s s i t à d i r i d u r r e l a d i p e n d e n z a d a i p r i n c i p i a t t i v i e x t r a - U e . R e s t a i n f i n e a p e r t a l a p a r t i t a p o l i t i c a s u l l a m o z i o n e d i c e n s u r a c o n t r o l a C o m m i s s i o n e . D e M e o h a d e f i n i t o l ’ i n i z i a t i v a u n t e n t a t i v o d i d e s t a b i l i z z a z i o n e s e n z a e f f e t t i c o n c r e t i s u l d o s s i e r M e r c o s u r . S o c i a l i s t i e V e r d i h a n n o g i à e s c l u s o i l s o s t e g n o a l l a s f i d u c i a : O r l a n d o h a p a r l a t o d i u n “ g i o c o d e l l e p a r t i ” i n t e r n o a l l e d e s t r e , m e n t r e R i c c i h a r i b a d i t o l a n e c e s s i t à d i p r e s e r v a r e u n a m a g g i o r a n z a e u r o p e i s t a p e r g a r a n t i r e s t a b i l i t à a l l ’ U n i o n e i n u n a f a s e d i f o r t e i n c e r t e z z a i n t e r n a z i o n a l e .