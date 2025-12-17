R o m a , 1 7 d i c ( A d n k r o n o s ) - N e l l e s u e r e p l i c h e i n a u l a a l l a C a m e r a G i o r g i a M e l o n i h a r i s p o s t o a d A n g e l o B o n e l l i . P o c o p r i m a , i l l e a d e r A v s a v e v a d e t t o d i a v e r t r o v a t o l a p r e m i e r " r a n c o r o s a " p e r c h é " s t a v e d e n d o c h e n e l P a e s e l ' o p p o s i z i o n e s i s t a o r g a n i z z a n d o p e r m a n d a r e l e i a l l ' o p p o s i z i o n e " . S e c c a l a r i s p o s t a d e l l a M e l o n i : " C o m e d i c e v a i l c o l l e g a B o n e l l i , s e m p r e p r o n t a a d a n d a r e a c a s a . S o n o s t a t a a l l ' o p p o s i z i o n e p e r t a n t i a n n i , n o n m i p r e o c c u p a s t a r e a l l ' o p p o s i z i o n e " .