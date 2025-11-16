B e r l i n o , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ U n i o n e e u r o p e a , n a t a d a l l e r o v i n e d e l l a g u e r r a , h a s a p u t o f a r s i p o r t a t r i c e d e l m u l t i l a t e r a l i s m o a l s e r v i z i o d e l l a p a c e . È u n a r e s p o n s a b i l i t à c h e s i a c c e n t u a o g g i . I n q u e s t a p r e o c c u p a n t e c o n g i u n t u r a i n t e r n a z i o n a l e . È u n r u o l o s t o r i c o : i p r e c u r s o r i p e r s e g u i r o n o l ’ u n i t à q u a n d o n o n e s i s t e v a , c o n t r o o g n i e s p e r i e n z a p r e c e d e n t e . I P a e s i e u r o p e i h a n n o d i m o s t r a t o d i a v e r e c o r a g g i o . I l e a d e r e u r o p e i h a n n o d i m o s t r a t o d i a v e r e c o r a g g i o . N o n l a s c i a m o c h e , o g g i , i l s o g n o e u r o p e o - l a n o s t r a U n i o n e - v e n g a l a c e r a t o d a e p i g o n i d i t e m p i b u i . D i t e m p i c h e h a n n o l a s c i a t o d o l o r e , m i s e r i a , d e s o l a z i o n e " . L o h a s o t t o l i n e a t o a B e r l i n o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o d i s c o r s o a l B u n d e s t a g i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d e l l a ' G i o r n a t a d e l l u t t o n a z i o n a l e ' , a 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . " Q u e s t o d o v e r e - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c i c o m p e t e . A o g n i g e n e r a z i o n e i l s u o c o m p i t o . L o d o b b i a m o a i c a d u t i c h e o g g i r i c o r d i a m o . L o d o b b i a m o a i n o m i s c r i t t i s u l l e p i e t r e d ’ i n c i a m p o d e l l e n o s t r e c i t t à . L o d o b b i a m o a l p r e z i o s o l a v o r o d i c o n s e r v a z i o n e d e l l a m e m o r i a d e l V o l k s b u n d ( l a C o m m i s s i o n e t e d e s c a p e r l e t o m b e d e l l e v i t t i m e d i g u e r r a n . d . r . ) . L o d o b b i a m o , i n f i n e , a i n o s t r i g i o v a n i , c h e h a n n o d i r i t t o a u n m o n d o s i c u r o , d i v e r s o e m i g l i o r e d i q u e l l o d i g u e r r a e d o p o g u e r r a " .