R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - N u o v a p r e s a d i p o s i z i o n e d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , a d i f e s a d e l l ' U n i o n e e u r o p e a . S e v e n e r d ì s c o r s o , i n c o n t r a n d o i l C o r p o d i p l o m a t i c o p e r g l i a u g u r i d i f i n e a n n o , i l C a p o d e l l o S t a t o a v e v a r i c o r d a t o c o m e s i a " u n a d e l l e p i ù r i u s c i t e e s p e r i e n z e d i p a c e t r a i p o p o l i e d i d e m o c r a z i a – n a t a e a m p l i a t a n e l l a c o s t a n t e r i c e r c a d e l l a p a c e – r i p e t o - e d e l l a l i b e r t à " , o g g i è a n c o r a p i ù n e t t o . I n a u g u r a n d o a l l a F a r n e s i n a l a d i c i o t t e s i m a C o n f e r e n z a d e l l e a m b a s c i a t r i c i e d e g l i a m b a s c i a t o r i i t a l i a n i , i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a c o n s i d e r a , " a d i r p o c o , s i n g o l a r e c h e , m e n t r e s i a f f a c c i a n o , i n a m b i t o i n t e r n a z i o n a l e , e s p e r i e n z e d i r e t t e a u n i r e S t a t i e a c o o r d i n a r n e l e a s p i r a z i o n i e l e a t t i v i t à , s i a s s i s t a a u n a d i s o r d i n a t a e i n g i u s t i f i c a t a a g g r e s s i o n e n e i c o n f r o n t i d e l l a U n i o n e e u r o p e a , a l t e r a n d o l a v e r i t à e p r e s e n t a n d o l a a n z i c h é c o m e u n a d e l l e e s p e r i e n z e s t o r i c h e d i s u c c e s s o p e r l a d e m o c r a z i a e p e r i d i r i t t i , s v i l u p p a t a s i a n c h e c o n l a c o n d i v i s i o n e e c o n l ’ a p p r e z z a m e n t o d e l l ’ i n t e r o O c c i d e n t e , c o m e u n a o r g a n i z z a z i o n e o p p r e s s i v a , s e n o n a d d i r i t t u r a n e m i c a d e l l a l i b e r t à " . M a t t a r e l l a m e t t e i n g u a r d i a r i s p e t t o a l l a " t e n t a z i o n e d e l l a f r a m m e n t a z i o n e " c h e " s i i n s i n u a n e l l e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i - e p e r s i n o n e l m o n d o o c c i d e n t a l e - c o n l a r i p r e s a d i u n m e t o d o d i o s t i l i t à c h e m i s u r a i r a p p o r t i i n t e r n a z i o n a l i s u u n o s c h e m a a s o m m a z e r o : s e q u a l c u n o c i g u a d a g n a s i g n i f i c a c h e q u a l c u n a l t r o c i p e r d e " . S o t t o a t t a c c o , a v v e r t e i l C a p o d e l l o S t a t o è " i l c a m p o o c c i d e n t a l e " , b e r s a g l i o d i " u n ’ o p e r a z i o n e c h e v o r r e b b e a l l o n t a n a r e l e d e m o c r a z i e d a i p r o p r i v a l o r i , s e p a r a n d o i d e s t i n i d e l l e d i v e r s e n a z i o n i . N o n è p o s s i b i l e d i s t r a r s i e n o n s o n o c o n s e n t i t i e r r o r i " . N e s s u n n o m e v i e n e c i t a t o n e l d i s c o r s o d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , m a i r i f e r i m e n t i s e m b r a n o c h i a r i . V e n e r d ì s c o r s o M a t t a r e l l a a v e v a p a r l a t o d i " c o r p o r a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i c h e s i e s p a n d o n o p r e t e n d e n d o d i n o n d o v e r o s s e r v a r e a l c u n a r e g o l a " , o g g i s o t t o l i n e a c h e " c e r c a n o d i a f f e r m a r s i i n e d i t i m a o p a c h i c e n t r i d i p o t e r e – d i f a t t o s o t t r a t t i a l l a c a p a c i t à n o r m a t i v a e g i u r i s d i z i o n a l e d e g l i S t a t i s o v r a n i e d e g l i o r g a n i s m i s o v r a n a z i o n a l i . C e n t r i d i p o t e r e d o t a t i d i v a s t e c a p a c i t à d i i n f l u e n z a s u i c i t t a d i n i e , c o n e s s e , s u l l e s c e l t e p o l i t i c h e , t a n t o s u l p i a n o i n t e r n o a i s i n g o l i S t a t i q u a n t o s u q u e l l o i n t e r n a z i o n a l e " . E q u e s t o i n u n c o n t e s t o d i " f l u s s i i n f o r m a t i v i m a n i p o l a t i v i c h e , n e l l ’ a m b i t o d i c o n f l i t t i i b r i d i c o n d o t t i c o n v a r i s t r u m e n t i o s t i l i , c o n g i u n g o n o f r o n t e i n t e r n o e f r o n t e e s t e r n o " . C o n " p e r i c o l o s e a t t i v i t à d i d i s i n f o r m a z i o n e " c h e " t e n d o n o a d a c c r e d i t a r e u n a p r e s u n t a v u l n e r a b i l i t à d e l l e o p i n i o n i p u b b l i c h e d e i P a e s i d e m o c r a t i c i " . P a s s a n d o p o i i n r a s s e g n a l e v a r i e a r e e d i c r i s i , i l C a p o d e l l o S t a t o r i c o r d a " l ’ a g g r e s s i o n e r u s s a a i d a n n i d e l l ’ U c r a i n a , c o n l ’ a b e r r a n t e i n t e n d i m e n t o , m a l g r a d o g l i s f o r z i n e g o z i a l i i n a t t o , d i i n f r a n g e r e i l p r i n c i p i o d e l r i f i u t o d i r i d e f i n i r e c o n l a f o r z a g l i e q u i l i b r i e i c o n f i n i i n E u r o p a . A z i o n e r i t e n u t a i r r e s p o n s a b i l e e i n a m m i s s i b i l e g i à o l t r e c i n q u a n t a a n n i a d d i e t r o a l l a C o n f e r e n z a d i H e l s i n k i s u l l a c o o p e r a z i o n e e l a s i c u r e z z a n e l c o n t i n e n t e " . N o n s o l o . " A s s i s t i a m o o g g i a l l a p r e t e s a d i i m p o r r e p u n i z i o n i c o n t r o g i u d i c i d e l l e C o r t i i n t e r n a z i o n a l i p e r l e l o r o f u n z i o n i d i i s t r u i r e d e n u n c e c o n t r o c r i m i n i d i g u e r r a , a d i f e s a d e i d i r i t t i u m a n i , i n d e f i n i t i v a a d i f e s a d e i p o p o l i d e l m o n d o : s o n o p r e t e s e d i u n m o n d o v o l t o p e r i c o l o s a m e n t e i n d i e t r o , a l p e g g i o r e p a s s a t o . U n m o n d o c h e s i p r e s e n t a r o v e s c i a t o e c o n t r a d d i t t o r i o c o n c o n d a n n e a l l a c a r c e r a z i o n e d i c o m p o n e n t i l e C o r t i i n t e r n a z i o n a l i a d o p e r a d i u n P a e s e p r o m o t o r e , e c o n s u o i g i u d i c i p r o t a g o n i s t i , d e l p r o c e s s o d i N o r i m b e r g a " . U n r i f e r i m e n t o a l l a c o n d a n n a d a p a r t e d i u n T r i b u n a l e d i M o s c a d i R o s a r i o S a l v a t o r e A i t a l a , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e , c h e n e l m a r z o 2 0 2 3 h a f i r m a t o i l m a n d a t o d ’ a r r e s t o c o n t r o V l a d i m i r P u t i n . S p o s t a n d o s i i n v e c e " n e l l e z o n e p i ù s e n s i b i l i d e l l ’ A s i a o r i e n t a l e - e v i d e n z i a M a t t a r e l l a - l a c o m p e t i z i o n e t r a p o t e n z e s i t r a d u c e i n u n i n c r e m e n t o d e l l e f r i z i o n i e , t a l v o l t a , i n u n i n c r e m e n t o d i u n a p e r i c o l o s a r e t o r i c a b e l l i c i s t a " . E " t e n s i o n i s i v a n n o a c c e n t u a n d o a n c h e i n A m e r i c a L a t i n a e n e i C a r a i b i , d a u l t i m o c o n i l r i a f f a c c i a r s i d i u n a s o r t a d i r i e d i z i o n e d e l l a c o s i d d e t t a ' d o t t r i n a ' d i J a m e s M o n r o e , l a c u i p r e s i d e n z a s i è c o n c l u s a e s a t t a m e n t e d u e s e c o l i f a " . E n o n v a c e r t o d i m e n t i c a t o c h e a n c h e " i l p i a n o e c o n o m i c o e c o m m e r c i a l e è t u t t ’ a l t r o c h e e s e n t e d a t e n s i o n i , c o n l a d i f f u s i o n e d i p o l i t i c h e e s t r u m e n t i c h e p u n t a n o a r a f f o r z a r e a r t i f i c i o s a m e n t e i l p r o p r i o P a e s e a s c a p i t o d e g l i a l t r i . S o v r a c c a p a c i t à p r o d u t t i v a , d u m p i n g , d a z i , d o m i n i o d e l l e c a t e n e d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o e c o e r c i z i o n e e c o n o m i c a , s o l o p e r c i t a r e a l c u n e t r a l e d i s t o r s i o n i p i ù s i g n i f i c a t i v e , n u o c c i o n o a u n m o n d o p a c i f i c o e i n t e r d i p e n d e n t e " . I n q u e s t o q u a d r o " a l c u n i c o m m e n t a t o r i s o s t e n g o n o c h e q u e l l i a t t u a l i s i a n o t e m p i i n a d a t t i p e r l a d i p l o m a z i a e , d u n q u e , p e r q u a n t i l a e s e r c i t a n o p e r v o c a z i o n e e p r o f e s s i o n e . S o n o i n e r r o r e . È e s a t t a m e n t e i n t e m p i d i f f i c i l i c h e l a d i p l o m a z i a - e s o r t a i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a - s i t r o v a a d i s p i e g a r e u n a d e l l e s u e c a r a t t e r i s t i c h e p i ù p r e z i o s e : l a r i c e r c a d i p e r c o r s i p e r u s c i r n e e d i s p a z i d i d i a l o g o " . I n n a n z i t u t t o " l a d i p l o m a z i a è d e c i s i v a p e r l a p r o i e z i o n e e s t e r n a d e l l ’ I t a l i a , p e r l a s u a p o s i z i o n e n e l l ’ E u r o p a i n t e g r a t a e n e l m o n d o , e n o n s o l t a n t o p e r q u e s t i o b i e t t i v i " . P i ù i n g e n e r a l e " l ’ e p o c a d i t r a n s i z i o n e i n c u i c i t r o v i a m o p r e s e n t a p e r i c o l i c h e d o b b i a m o s a p e r t e m p e s t i v a m e n t e r i c o n o s c e r e : a s t a g l i a r s i a l l ’ o r i z z o n t e c ’ è i l r i s c h i o d i u n g e n e r a l e a r r e t r a m e n t o d e l l a c i v i l t à . L a l e g a l i t à i n t e r n a z i o n a l e è u n b e n e c o m u n e e f f i c a c e n e l c o n t r a s t a r e q u e s t o p e r i c o l o " . " N e l l ’ e p o c a d e l l e ' p o l i c r i s i ' è i n d i s p e n s a b i l e u n a ' p o l i - d i p l o m a z i a ' " e , c o n c l u d e M a t t a r e l l a , " l ’ o p e r a s i l e n z i o s a d i t e s s i t u r a d e l l a d i p l o m a z i a , c h e s e m p r e p i ù , i n q u e s t a e p o c a , c o n n e t t e S t a t i e c o m u n i t à , p u ò e c r e d o d e b b a - n e l l e s u e e s p r e s s i o n i p i ù a l t e - c o n t r i b u i r e a p r o m u o v e r e c o n c o r d i a n e l l a c o n v i v e n z a t r a i p o p o l i , g i u s t i z i a i n t e r n a z i o n a l e n e i c o n f r o n t i d i c h i a g g r e d i s c e e o p p r i m e , c o l l a b o r a z i o n e p e r i l b e n e c o m u n e " . ( d i S e r g i o A m i c i )