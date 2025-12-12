R o m a . 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A p a r t i r e d a l s e c o n d o d o p o g u e r r a , i P a e s i d ’ E u r o p a - l u o g o c h e h a o r i g i n a t o d u e g u e r r e m o n d i a l i - g i o r n o d o p o g i o r n o , a n n o d o p o a n n o , h a n n o d a t o v i t a a o r g a n i s m i - o g g i r a c c o l t i n e l l ’ U n i o n e e u r o p e a – c h e h a n n o o p e r a t o a f f i n c h é l ’ e q u i l i b r i o d e l l e a r m i - s t r a t e g i a c h e c a r a t t e r i z z a v a l a c o s i d d e t t a g u e r r a f r e d d a – v e n i s s e s o s t i t u i t o d a l l ’ e q u i l i b r i o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e , d e g l i o b i e t t i v i d i b e n e s s e r e c o n d i v i s i , d e l l a c o s t r u z i o n e d i f i d u c i a r e c i p r o c a . O f f r e n d o q u e s t a p i a t t a f o r m a a l l ’ i n t e r a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e . L ’ U n i o n e e u r o p e a - u n a d e l l e p i ù r i u s c i t e e s p e r i e n z e d i p a c e t r a i p o p o l i e d i d e m o c r a z i a – è n a t a e s i è a m p l i a t a n e l l a c o s t a n t e r i c e r c a d e l l a p a c e – r i p e t o - e d e l l a l i b e r t à , g a r a n t i t e , n e l p r o p r i o a m b i t o , i n b a s e a T r a t t a t i l i b e r a m e n t e s t i p u l a t i d a i p o p o l i e u r o p e i ; c h e n e h a n n o r i c a v a t o d i r i t t i e b e n e s s e r e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a p e r l o s c a m b i o d i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i l C o r p o d i p l o m a t i c o . " L a s t o r i a i n s e g n a c h e , n e i r a p p o r t i i n t e r n a z i o n a l i , d i n a m i c h e p u r a m e n t e b i l a t e r a l i p o n g o n o i l p i ù d e b o l e a l l a m e r c é d e l p i ù f o r t e . N o n è a c c e t t a b i l e - h a s o t t o l i n e a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - l a p r e t e s a c h e q u e l l e d i n a m i c h e t o r n i n o a e s s e r e l a m i s u r a d e i r a p p o r t i t r a p o p o l i l i b e r i . L a l i b e r a c o n d i v i s i o n e d i p r i n c i p i e d i n o r m e n o n è u n a g a b b i a c h e c o s t r i n g e , m a u n s o s t e g n o c h e t u t e l a , s o p r a t t u t t o i p i ù d e b o l i . N o n s o r p r e n d e c h e v e n g a n o c o n t e s t a t e d a c o r p o r a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i c h e s i e s p a n d o n o p r e t e n d e n d o d i n o n d o v e r o s s e r v a r e a l c u n a r e g o l a : q u e s t a n o n s a r e b b e l i b e r t à m a a r b i t r i o " . " N e i s e t t a n t a c i n q u e a n n i d a l l a D i c h i a r a z i o n e S c h u m a n – l u n g i m i r a n t e a v v i o d e l l ’ i n t e g r a z i o n e e u r o p e a – v i è s t a t o c r e a t o u n i n e d i t o s p a z i o d i v a l o r i c o m u n i c h e h a s a p u t o g a r a n t i r e l a c o e s i s t e n z a p a c i f i c a e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s u o i m e m b r i e l e a s p i r a z i o n i d e i s u o i c i t t a d i n i a d i r i t t i e l i b e r t à , e l e m e n t i c h e h a n n o p e r m e s s o a l c o n t i n e n t e d i s v i l u p p a r s i e p r o g r e d i r e . I l p r o c e s s o d i i n t e g r a z i o n e n o n s i è a n c o r a c o n c l u s o e a f f r o n t a o g g i n u o v e s f i d e , e c o n f e r m a l a s u a a t t r a t t i v i t à . L e a m b i z i o n i e g l i s f o r z i , l e v o l o n t à d i p o p o l i n o s t r i v i c i n i - d a i B a l c a n i O c c i d e n t a l i a l l a M o l d o v a , d a l l ’ U c r a i n a a l l a G e o r g i a - d e v o n o e s s e r e a c c o m p a g n a t e - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - d a u n a a t t i v a d i s p o n i b i l i t à d e l l ’ U n i o n e a d a c c o g l i e r l i " .