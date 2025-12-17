R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " M e l o n i h a u n ' i d e a m a c c h i e t t i s t i c a d e l l a p o l i t i c a e s t e r a e s t a p a t t i n a n d o s u u n ' a m b i g u i t à c h e i n r e a l t à n a s c o n d e i l t r a d i m e n t o d e l l ' E u r o p a : c i p a r l a d i a u t o n o m i a s t r a t e g i c a d a p e r s e g u i r e p e r l ' E u r o p a , m a l ' a u t o n o m i a s t r a t e g i c a r i c h i e d e u n s a l t o d i q u a l i t à n e l l ' i n t e g r a z i o n e p o l i t i c a . R i c h i e d e p a r o l e c h i a r e s u l l ' u s o d e g l i a s s e t r u s s i p e r c h é c i h a p a r l a t o d e i r i s c h i a u s a r l i , m a n o n c i h a p a r l a t o d e i r i s c h i e d e g l i o n e r i c h e c o m e e u r o p e i d o v r e m m o s o s t e n e r e a n o n u t i l i z z a r e q u e g l i a s s e t ” . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i , i n t e r v e n e n d o n e l l ’ a u l a d i M o n t e c i t o r i o d o p o l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r i n v i s t a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o . “ S i è a c c o r t a l a p r e s i d e n t e M e l o n i c h e n e l l a d i c h i a r a z i o n e c o n c u i i l s u o v i c e S a l v i n i h a p r e s o g l i a p p l a u s i d a M o s c a , n o n è s t a t a c i t a t a t r a i l e a d e r e u r o p e i c h e s i s t a n n o o p p o n e n d o a P u t i n ? E p p u r e - h a a g g i u n t o M a g i - l a p r e s i d e n t e M e l o n i p i ù v o l t e c i a v e v a d e t t o c h e , c o m e i t a l i a n i e c o m e e u r o p e i , a v r e m m o d o v u t o s c o m m e t t e r e s u l l a v i t t o r i a d e l l ' U c r a i n a . M e l o n i è m o l t o b r a v a c o n l e p a r o l e m a o r a s e r v o n o i f a t t i . N o n s i p u ò r e s t a r e a m b i g u i i n q u e s t a f a s e d e l l a s t o r i a e u r o p e a e m o n d i a l e : i l s o s t e g n o p o l i t i c o e c o n o m i c o e m i l i t a r e a l l ' U c r a i n a n o n è u n a s c e l t a c o n t i n g e n t e , m a è u n a n e c e s s i t à p o l i t i c a e m o r a l e p e r l ' I t a l i a e p e r l ' U n i o n e E u r o p e a , e s s e n z i a l e p e r l a d i f e s a d e l l a d e m o c r a z i a d e l l o S t a t o d i d i r i t t o e d e l l a p a c e n e l c o n t i n e n t e " . " N o n a b b i a m o - h a s o t t o l i n e a t o M a g i - a n c o r a a s c o l t a t a M e l o n i d i r e u n a p a r o l a o f a r e u n c o m m e n t o s u l d o c u m e n t o p e r l a s t r a t e g i a d i s i c u r e z z a n a z i o n a l e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p c h e d i c e c h e l ' U n i o n e E u r o p e a è u n p r o b l e m a e c h e b i s o g n a a i u t a r e l a d i s g r e g a z i o n e d e l l ' U n i o n e E u r o p e a . N o n c i h a d e t t o n u l l a s u l l e s u e i n t e n z i o n i s u l l a p o l i t i c a e s t e r a e d i d i f e s a c o m u n e . S a p p i a m o c h e q u e s t o g o v e r n o n o n h a a l c u n a i n t e n z i o n e d i s u p e r a r e i l d i r i t t o d i v e t o e q u e s t o è d r a m m a t i c o p e r c h é s i g n i f i c a a b b a n d o n a r e e p o r t a r e l ' E u r o p a a l s u i c i d i o . V o g l i o n o f a r e i n m o d o c h e l ' E u r o p a c o n t i n u i a n o n f u n z i o n a r e p e r p o t e r c o n t i n u a r e a l a m e n t a r s i d e l f a t t o c h e l ' E u r o p a n o n f u n z i o n a e v o g l i o n o c o n t i n u a r e a d a v e r e u n ' E u r o p a c h e n o n d e c i d e p e r p o t e r c o n t i n u a r e a d u t i l i z z a r e l ' E u r o p a c o m e a l i b i d i t u t t o q u e l l o c h e n o n r i e s c o n o e n o n v o g l i o n o f a r e ” , h a c o n c l u s o i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a .