R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " È e v i d e n t e c h e s e o g n i g i o r n o l ' E u r o p a s i p r e o c c u p a d i c o s e d i c u i l ' o p i n i o n e p u b b l i c a h a s c a r s i s s i m o i n t e r e s s e , c o m e i l d i a m e t r o d e i p i s e l l i , è u n ' E u r o p a c h e s i d i s t a c c a d a l c i t t a d i n o . D o b b i a m o t a g l i a r e u n a s e r i e d i n o r m e d e s u e t e e a d e m p i m e n t i i n u t i l i , p e r r i p o r t a r e i l c i t t a d i n o i n s i n t o n i a c o n l ' E u r o p a . A l c u n e c o s e v e n g o n o c o m u n i c a t e m a l e : s e a l p o s t o d e l l a p a r o l a r i a r m o v e n i s s e u s a t a l a p a r o l a d i f e s a l a r e a z i o n e s a r e b b e s t a t a d i v e r s o " . C o s ì i l m i n i s t r o T o m m a s o F o t i , d u r a n t e l ' e v e n t o ' I t a l i a e d E u r o p a : t r a d i f f i d e n z a e n e c e s s i t à ' p r o m o s s o d a I t a l i a v a n t i , p r o g e t t o e d i t o r i a l e d i S o c i a l C o m .