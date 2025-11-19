R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l ’ a u t o m o t i v e s o n o i m p e g n a t i 1 3 m i l i o n i d i c i t t a d i n i , d a r g l i u n a d a t a d i m o r t e d e l s e t t o r e c r e a a n s i a e p r o b l e m i . N o i r i d u c i a m o l e n o s t r e e m i s s i o n i m a c i s o n o a l t r i p a e s i c h e a u m e n t a n o d e l 2 0 0 / 3 0 0 % l e l o r o e m i s s i o n i . E c c o p e r c h é c e r t e r e a z i o n i a v v e r s e ” . C o s ì i l m i n i s t r o T o m m a s o F o t i , i n t e r v e n e n d o a l l ' e v e n t o ' I t a l i a e d E u r o p a : t r a d i f f i d e n z a e n e c e s s i t à ' p r o m o s s o d a I t a l i a v a n t i , p r o g e t t o e d i t o r i a l e d i S o c i a l C o m . “ S i d i c e c h e m a n c h i u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e e u r o p e a - p r o s e g u e - m a s i p u ò f a r e u n a p o l i t i c a e u r o p e a q u a n d o s i f a n n o l e n o r m e p e r c h i u d e r e l e i n d u s t r i e e u r o p e e ? S u l l a c h i m i c a l ’ E u r o p a c r e a l e c o n d i z i o n i p e r c h é g l i S t a t i a b b i a n o l e m a s s i m e d i f f i c o l t à p o s s i b i l i , e c o s ì n e l l ’ a u t o m o t i v e e n e l l a f a r m a c e u t i c a , c o m e s e l ’ a u t o m o t i v e n o n f o s s e p i ù u n a s s e c e n t r a l e d e l l ’ i n d u s t r i a e u r o p e a . S e a n d i a m o a d i s t r u g g e r e l e c o l o n n e d ’ E r c o l e d e l l ’ i n d u s t r i a e u r o p e a , s u c o s a l a c o s t r u i a m o l ’ i n d u s t r i a e u r o p e a ? ” . “ L ’ E u r o p a h a d i m i n u i t o l a s u a p r o d u z i o n e d i a c c i a i o e a l l u m i n i o , m e n t r e d a a l t r e p a r t i l ’ h a n n o a u m e n t a t a . I l m e r c a t o i t a l i a n o è p r o s s i m o a e s s e r e i n v a s o d a l m e r c a t o c i n e s e . F o r s e i n q u e s t o c a s o i d a z i n o n s o n o i l m a l e a s s o l u t o s e d i v e n t a n o d i f e n s i v i , c o m e f a c e m m o i n p a s s a t o s u l l a c e r a m i c a . Q u a n d o s i i n i z i a n o a c h i u d e r e l e p r o d u z i o n i s i m b o l o d i u n p a e s e e d i u n c o n t i n e n t e , c o s a r i m a n e ? I n c i n q u e a n n i n o i v e d r e m o l a d e c a d e n z a d e l l ’ i n d u s t r i a e u r o p e a , p e r c h é a i n d u s t r i a l i z z a r e u n p a e s e c i v o g l i o n o c i n q u e a n n i , m e n t r e a r e i n d u s t r i a l i z z a r l o c e n e v o g l i o n o t r e n t a ” , c o n c l u d e .