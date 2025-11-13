R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o a b b i a m o a s s i s t i t o a l l ’ e n n e s i m o t r a d i m e n t o d e l l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i : l a d e s t r a , p u r d i f a r e u n f a v o r e a l l e m u l t i n a z i o n a l i , p r e f e r i s c e a l l e a r s i c o n l ’ e s t r e m a d e s t r a e l a s c i a r e i n d i e t r o t u t t e q u e l l e i m p r e s e c h e a v e v a n o i n v e s t i t o s u s o s t e n i b i l i t à e d u e d i l i g e n c e . L e m o d i f i c h e a l l e d i r e t t i v e C o r p o r a t e S u s t a i n a b i l i t y D u e D i l i g e n c e D i r e c t i v e e C o r p o r a t e S u s t a i n a b i l i t y R e p o r t i n g D i r e c t i v e , i n f a t t i , r i d u c o n o n e t t a m e n t e i l n u m e r o d i i m p r e s e c o i n v o l t e , a n n a c q u a n o i p i a n i d i t r a n s i z i o n e c l i m a t i c a e a b b a t t o n o l a r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e d e l l e a z i e n d e ” . C o s ì l e e u r o d e p u t a t e e g l i e u r o d e p u t a t i d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a d o p o i l v o t o i n p l e n a r i a s u l p a c c h e t t o O m n i b u s d i q u e s t a m a t t i n a . “ I l n o s t r o – p r o s e g u o n o - è s t a t o u n v o t o c o n v i n t a m e n t e c o n t r a r i o , p e r c h é q u e s t o p a c c h e t t o p r o m e t t e u n a s e m p l i f i c a z i o n e m e n t r e f a l ’ e s a t t o o p p o s t o : u n o s c h i a f f o a c h i a v e v a i n n o v a t o p e r d i f e n d e r e l ’ a m b i e n t e e i d i r i t t i u m a n i . P e r l e g r a n d i i m p r e s e , i n v e c e , l a s o s t e n i b i l i t à r i m a n e u n o p t i o n a l ” . “ N o i n o n i n t e n d i a m o a v a l l a r e u n d i s e g n o c h e t r a d i s c e i l a v o r a t o r i e l e l a v o r a t r i c i s t r o n c a n d o u n o s t r u m e n t o e s s e n z i a l e p e r c o n t r a s t a r e l a d e l o c a l i z z a z i o n e v e r s o P a e s i c h e n o n r i s p e t t a n o s t a n d a r d s o c i a l i o a m b i e n t a l i . Q u e s t i s o n o t u t t i c o l p i a l l a c a p a c i t à d e l l ’ U E d i a f f e r m a r s i c o m e p i o n i e r e n e l l o s c e n a r i o e c o n o m i c o e c o m m e r c i a l e i n t e r n a z i o n a l e ” , c o n c l u d o n o .