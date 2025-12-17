R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ U e s t a v i v e n d o i l s u o m o m e n t o p i ù d i f f i c i l e . L ’ a s s e i m p e r i a l i s t a t r a P u t i n e T r u m p h a c o m e o b i e t t i v o l a d i s g r e g a z i o n e e u r o p e a u s a n d o l e f o r z e s o v r a n i s t e e i g o v e r n i c h e q u e l l e f o r z e h a n n o c o n q u i s t a t o . E d è m o l t o g r a v e c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o n o n a b b i a d i f e s o l ’ a u t o n o m i a d e l p a e s e e d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a . C i a u g u r i a m o t u t t i c h e i c o l l o q u i i n c o r s o p o r t i n o a l l a f i n e d e l m a s s a c r o i n U c r a i n a " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a . " N o n p o s s i a m o p e r ò n a s c o n d e r c i c h e i l P i a n o T r u m p h a u n a i m p o s t a z i o n e u n i l a t e r a l e e s t r a n e a a l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e d è f u n z i o n a l e s o l o a g l i i n t e r e s s i s t r a t e g i c i U s a . L a t r e g u a n o n m e t t e r à f i n e a l l a c r i s i u c r a i n a , c o m e i l c e s s a t e i l f u o c o a G a z a c h e n o n h a m e s s o f i n e a l l a t r a g e d i a d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e . E n o n s e r v e i n v i t a r e i l P r e s i d e n t e d e l l ’ A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e a l l a f e s t a d i F d I , s e n o n r i c o n o s c i l o S t a t o P a l e s t i n e s e . T u t t o q u e s t o m e n t r e l ’ U e , r i m a s t a c o l p e v o l m e n t e a f o n a e i n e r t e d i f r o n t e a l l a g u e r r a i n U c r a i n a e a G a z a , s i t r o v a o r a i n u n v i c o l o c i e c o . V i c o l o c i e c o n e l q u a l e s i è c a c c i a t a d a s o l a a b d i c a n d o a l s u o r u o l o d i p a c e " . " N o n s i c a p i s c e q u a l e r u o l o l ’ I t a l i a s t i a s v o l g e n d o , p r o s e g u e l ’ e s p o n e n t e r o s s o v e r d e . S t i a m o c o n t i n u a n d o a d e l e g a r e a T r u m p l a t r a t t a t i v a , c h e l o f a r à s e c o n d o g l i i n t e r e s s i U s a . L a s o l a i n i z i a t i v a c h e l ’ U e h a m e s s o i n c a m p o è l a f o l l e c o r s a a l r i a r m o . A r m a r s i f i n o a i d e n t i a s p e s e d e i c i t t a d i n i , r i s c h i a n d o u n a g r a v e c r i s i e c o n o m i c a , n o n g a r a n t i s c e n e s s u n a s i c u r e z z a . P e n s a r e c h e l ’ E u r o p a p o s s a r e c u p e r a r e m i l i t a r m e n t e i l r u o l o c h e h a p e r d u t o p o l i t i c a m e n t e , è s b a g l i a t o . S t i a m o i m b o c c a n d o l a s t r a d a p i ù p e r i c o l o s a p e r l a t e n u t a d e l l ’ U e . L ’ U n i o n e è n a t a p e r g a r a n t i r e l a p a c e , e s e p e r d e q u e s t a m i s s i o n e , p e r d e r à l a s u a s t e s s a r a g i o n e d ’ e s i s t e n z a . L ’ a l t e r n a t i v a n o n è l a s u b a l t e r n i t à e i l s e r v i l i s m o n e i c o n f r o n t i d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e a m e r i c a n a c o m e i l g o v e r n o f a o g n i g i o r n o . L ’ a l t e r n a t i v a è r e n d e r e l ’ E u r o p a u n v e r o s o g g e t t o p o l i t i c o u n i t a r i o , a c c e l e r a n d o n o n s u l r i a r m o m a s u l l a v i a d e l l ’ i n t e g r a z i o n e e d e l l ’ a u t o n o m i a . Q u e s t o è l ’ u n i c o m o d o p e r r i c o n q u i s t a r e u n r u o l o e u n p r o t a g o n i s m o n e l m o n d o . N o n c e r t o d i s t r u g g e n d o l o s t a t o s o c i a l e e i m p o v e r e n d o i c i t t a d i n i p e r r i e m p i r e g l i a r s e n a l i " , c o n c l u d e D e C r i s t o f a r o .