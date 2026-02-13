R o m a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o i a b b i a m o b i s o g n o d i r i v e d e r e q u e l p a t t o d i S t a b i l i t à , f i r m a t o d a M e l o n i , c h e c i p e n a l i z z a f o r t e m e n t e . C i t r o v i a m o c o n d e l l e c l a u s o l e d i v i n c o l i d i b i l a n c i o , c o n q u e s t o p i a n o d i r i a r m o e q u e s t a t r a n s i z i o n e m i l i t a r e , c h e p o s s o n o e s s e r e s u p e r a t e s o l o p e r l e a r m i . E f o l l i a s u f o l l i a è s t a t o d e t t o c h e S t a t i c h e n o n h a n n o c a p a c i t à f i s c a l e , c o m e l ' I t a l i a , p o s s o n o f a r e r i c o r s o a i f o n d i d i c o e s i o n e " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e i n t e r v e n e n d o i n c o l l e g a m e n t o a l l ' i n i z i a t i v a M 5 S a G e n o v a ' L a m a n o v r a d i g u e r r a ' . " S i è a p p e n a c o n c l u s o i n B e l g i o u n v e r t i c e i n c u i M e l o n i s i è m e s s a i n b r a c c i o a M e r z , c o n g r a n d e e n f a s i . M a q u a l e v a n t a g g i o q u e s t o p r o d u c e p e r l ' I t a l i a ? I l p a t t o d i S t a b i l i t à n o n v i e n e d i s c u s s o , g l i e u r o b o n d a n d a v a n o r e s i s t r u t t u r a l i e i n v e c e o g g i q u e s t o a s s e c o n M e r z è u n a s s e d i a c c o n d i s c e n d e n z a v e r s o u n a p o s i z i o n e s t o r i c a d e l l a G e r m a n i a c o n t r o g l i e u r o b o n d " . S i p a r l a d i " g e o m e t r i a v a r i a b i l e m a n o i c o n c h i c i t r o v i a m o ? C o n c h i v u o l e d i v e n t a r e u n a s u p e r p o t e n z a m i l i t a r e c o m e l a G e r m a n i a ? Q u a l e è i l n o s t r o v a n t a g g i o ? N o n c ' è " . E , o s s e r v a , " i n q u e s t o m o m e n t o , i n G e r m a n i a i s o n d a g g i d a n n o f a v o r i t i A f d d i e s t r e m a d e s t r a . S e f o s s e r o c o n f e r m a t i a l l e p r o s s i m e e l e z i o n i , a v r e m m o l ' e s t r e m a d e s t r a a l g o v e r n o , i n u n a G e r m a n i a s u p e r p o t e n z a m i l i t a r e " . " N o i s i a m o p a c i f i s t i m a n o n a n t i m i l i t a r i s t i . N o i s i a m o p e r u n a d i f e s a c o m u n e e u r o p e a m a q u e s t a r i c h i e d e u n m o d e l l o e u n p r o g e t t o c o m u n e " m e n t r e u n a c o r s a a l r i a r m o d e i s i n g o l i S t a t i " i n m o d o f o l l e e d i s o r g a n i c o , n o n c i p o r t a a c o n t r a s t a r e i l d e c l i n o d e a l ' E u r o p a , a n z i a f f o n d e r e m o a n c o r a d i p i ù i n u n p r e c i p i z i o i n c u i n o n a v r e m o p i ù d i r i t t o a l l a s a n i t à p u b b l i c a , a l l a s c u o l a , a l l ' i s t r u z i o n e . Q u i s i s t a p a s s a n d o d a u n a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a a u n a t r a n s i z i o n e v e r d e m i l i t a r e " .