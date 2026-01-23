R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S a p p i a m o c o m ' è f a t t o T r u m p , T r u m p d e v e s a p e r e c h e s e r o m p e l e p a l l e a l l ' E u r o p a , l ' E u r o p a g l i r i s p o n d e " . L o d i c e C a r l o C a l e n d a a L ' A r i a c h e T i r a s u L a 7 . " T r u m p è u n o c h e s e g l i d a i i s o l d i , i s o l d i v e n g o n o p r i m a d e l l a g r a n d e z z a d e l l a p r o p r i a n a z i o n e . E ' u n c l e p t o i m p e r i a l i s t a , è u n a c o s a c h e n o i n o n c h e d a i t e m p i d i E l i o G a b a l o e C a r a c a l l a n o n a v e v a m o v i s t o a c c a d e r e . I n q u e s t o d i s o r d i n e p e r ò s a p p i a m o c h e i l r i s c h i o d i g u e r r a , e n o n p a r l o s o l a m e n t e d i q u e l l a d e l l ' U c r a i n a , s i m o l t i p l i c a e q u i n d i n o i d o b b i a m o f a r e q u e s t o l a v o r o c o m e E u r o p a , l a s c i a n d o p e r d e r e l a q u e s t i o n e T r u m p . P e n s i a m o a c h i v u o l e a n d a r e v i a d a l l a N a t o n e l 2 0 2 7 ? B e n i s s i m o , p r e n d i a m o l a s t r u t t u r a d i c o m a n d o e c o n t r o l l o d e l l a N a t o e f a c c i a m o l a d i v e n t a r e e u r o p e a " . " Q u e s t o è q u e l l o c h e d o b b i a m o f a r e , c h i a c c h i e r a r e d i m e n o e a g i r e d i p i ù . E d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a , s i c c o m e M a c r o n i n v e c e c h i a c c h i e r a m o l t o e a g i s c e p o c o , s e c o n d o m e l ' a s s e t e d e s c o - i t a l i a n o è u n ' a s s e i m p o r t a n t e a p a t t o c h e M e l o n i d e c i d a s o l o . N o i s a p p i a m o c h e M e l o n i è u n a m a d r e c r i s t i a n a , v o r r e m m o s a p e r e s e è e u r o p e i s t a . E ' u n ' e u r o p e i s t a a m o d o s u o ? N o n v u o l d i r e n i e n t e . E ' c o m e u n o c h e d i c e ' i o s o n o c a t t o l i c o m a a m o d o m i o ' " .