R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S i g n o r a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , i o n o n c r e d o c h e p o s s o e s s e r e s o s p e t t a t o d i a v e r e u n p r e g i u d i z i o s u l l a s u a l i n e a d i p o l i t i c a e s t e r a , e p p u r e l e p o s s o d i r e c h e l e i l ' U c r a i n a l ' h a m o l l a t a " . L o d i c e i n a u l a a l S e n a t o , C a r l o C a l e n d a , s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i i n v i s t a d e l C o n s i g l i o U e . C a l e n d a c i t a l e u l t i m e d i c h i a r a z i o n i d i P u t i n . " V o r r e i p a r t i r e d a u n a c o s a c h e n o n è s t a t a c i t a t a , i l f a t t o c i o è c h e V l a d i m i r P u t i n h a d e f i n i t o d e i m a i a l i a p p r o f i t t a t o r i i l e a d e r d e i g o v e r n i e u r o p e i . F o r s e b i s o g n e r e b b e d a q u i d a r e t u t t i i n s i e m e u n a s o l i d a r i e t à a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i , a l p r e s i d e n t e D r a g h i , a g l i a l t r i p r e s i d e n t i d e l C o n s i g l i o . M i r e n d o c o n t o c h e n o n s i r i e s c e a f a r e p e r c h é p o i a l l a f i n e q u e s t o d i b a t t i t o m o s t r a l a r a g i o n e p e r c u i a l l a f i n e l ' E u r o p a c a d r à . P e r c h é è u n d i b a t t i t o d e g l i a r g o m e n t i m i s e r a b i l i e p u r e u n p o ' i n u t i l e . A l l a f i n e l ' E u r o p a c a d r à . E a l l a f i n e , s i g n o r a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , n o n a v r e m o u n ' I t a l i a p i ù f o r t e d e l p a s s a t o " .