R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ R i d e f i n i r e i l c a m p o d e l l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e i t a l i a n o c o m e c o i n c i d e n t e c o n l ’ i n t e r e s s e e u r o p e o , i n u n a f a s e d i r o t t u r a d e l l ’ o r d i n e m u l t i l a t e r a l e e d i p r e s s i o n e a m e r i c a n a s u l l ’ U E : q u e s t o è l ’ o b i e t t i v o d e l l a r i s o l u z i o n e c h e i l P d h a p r e s e n t a t o i n v i s t a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o . I l n o s t r o t e s t o c h e s i b a s a s u i n t e g r a z i o n e , a u t o n o m i a s t r a t e g i c a , d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e m u l t i l a t e r a l i s m o , c o s t r u i s c e u n q u a d r o c o e r e n t e e a l t e r n a t i v o a l l a l i n e a d e l G o v e r n o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a c o m m e n t a l e c o m u n i c a z i o n i d i G i o r g i a M e l o n i i n v i s t a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o . " D e n u n c i a a p e r t a m e n t e , i n f a t t i , l a s u b a l t e r n i t à d e l l ’ I t a l i a v e r s o l ’ a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p ( p e n s o a i d a z i , a l t e m a d e l l a d i f e s a , a l l a g e o p o l i t i c a ) , c h e c i s t a i s o l a n d o r i s p e t t o a l l e p r i n c i p a l i c a p i t a l i e u r o p e e . È e v i d e n t e c o m e i l g o v e r n o M e l o n i s i a , d i f a t t o , f r e n o a l l ’ i n t e g r a z i o n e : q u e s t o v a l e p e r l a d i f e s a c o m u n e , p e r g l i i n v e s t i m e n t i , p e r i l t e m a d e l s u p e r a m e n t o d e l l ’ u n a n i m i t à . P e r q u e s t o e v i d e n z i a m o l e s c e l t e o p a c h e e n o n d i s c u s s e i n P a r l a m e n t o d e l n o s t r o e s e c u t i v o ( S a f e , s p e s e m i l i t a r i , f o n d i U e ) e c h i e d i a m o c h e s u U c r a i n a e M e d i o O r i e n t e , l a m a g g i o r a n z a s c e l g a t r a c o e r e n z a c o n i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e a m b i g u i t à p o l i t i c h e c h e n e m i n a n o l a c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e " . " L a v e r i t à è c h e n o i i n d i v i d u i a m o n e l l ’ i n t e g r a z i o n e p o l i t i c a d e l l ’ E u r o p a l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e i t a l i a n o m e n t r e i l G o v e r n o M e l o n i s c e g l i e l a s u b a l t e r n i t à . O g g i l a m a g g i o r a n z a , d i v i s a , p r e s e n t a u n a r i s o l u z i o n e s e n z a c o n t e n u t i p e r f a r l a a p p r o v a r e a l l a L e g a c h e d i c e c o s e c o m p l e t a m e n t e o p p o s t e a F o r z a I t a l i a . L a n o s t r a r i s o l u z i o n e i n d i c a i n v e c e u n a l i n e a p o l i t i c a n e t t a : l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e d e l l ’ I t a l i a c o i n c i d e c o n u n ’ E u r o p a p i ù i n t e g r a t a , p i ù c o e s a s o c i a l m e n t e , a u t o n o m a e c a p a c e d i d i f e n d e r e d e m o c r a z i a , d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e m u l t i l a t e r a l i s m o i n u n a f a s e d i p r o f o n d e t e n s i o n i g l o b a l i ” .