R o m a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - A q u a t t r o a n n i d a l l a s c o m p a r s a d i D a v i d S a s s o l i , i l s u o l a s c i t o p o l i t i c o e i s t i t u z i o n a l e è s t a t o a l c e n t r o d e l l ’ i n c o n t r o “ Q u a l i r i f o r m e p e r u n ’ E u r o p a p i ù l i b e r a e s o l i d a l e ” , o s p i t a t o a R o m a n e l l o s p a z i o E s p e r i e n z a E u r o p a – D a v i d S a s s o l i . L ’ a p p u n t a m e n t o h a i n t r e c c i a t o m e m o r i a e a t t u a l i t à , p r o p o n e n d o u n a r i f l e s s i o n e s u l l e f r a t t u r e d e l l ’ a t t u a l e c o n t e s t o g e o p o l i t i c o e s u l l e s f i d e c h e a t t e n d o n o l ’ U n i o n e e u r o p e a . G i o r n a l i s t i , r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i e d e x c o l l e g h i h a n n o r i c h i a m a t o g l i i n s e g n a m e n t i d e l l ’ e x p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , s o t t o l i n e a n d o l a n e c e s s i t à d i d i f e n d e r e i p r i n c i p i d e m o c r a t i c i a n c h e n e i m o m e n t i d i c r i s i . S a s s o l i r i c o r d a v a c h e i v a l o r i d e m o c r a t i c i n o n s o n o “ u n l u s s o p e r i t e m p i s e r e n i ” , m a u n a b u s s o l a p e r l ’ a z i o n e p o l i t i c a , r i b a d e n d o c h e “ l ’ E u r o p a n o n è u n i n c i d e n t e d e l l a s t o r i a ” . N e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o , i n t r o d o t t o d a l c a p o d e l l a r a p p r e s e n t a n z a d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o i n I t a l i a , C a r l o C o r a z z a , è s t a t o r i c o r d a t o i l p e r c o r s o d i S a s s o l i , g i à v i c e d i r e t t o r e d e l T g 1 e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o d a l l u g l i o 2 0 1 9 f i n o a l l a s u a s c o m p a r s a n e l g e n n a i o 2 0 2 2 , c a p a c e d i c o n i u g a r e g i o r n a l i s m o e p o l i t i c a n e l s e g n o d e l d i a l o g o . U n a p p r o c c i o c h e , c o m e e m e r s o d a g l i i n t e r v e n t i , n o n g l i i m p e d ì d i e s s e r e i n s e r i t o n e l l a b l a c k l i s t d e l C r e m l i n o p r i m a d e l l ’ i n v a s i o n e r u s s a d e l l ’ U c r a i n a . G i a n n i R i o t t a , d i r e t t o r e d e l l a S c u o l a d i g i o r n a l i s m o L u i s s , h a r i c o r d a t o c o m e S a s s o l i a v e s s e c o m p r e s o i n a n t i c i p o i r i s c h i d i u n ’ E u r o p a p r i v a d i u n a p r o p r i a s o s t e n i b i l i t à d i p l o m a t i c a , d i s i c u r e z z a e d i d i f e s a , e s p o s t a a l l a c o m p e t i z i o n e d e l l e g r a n d i p o t e n z e g l o b a l i . A c o l l e g a r e m e m o r i a e u r g e n z a p o l i t i c a è s t a t a C a m i l l a L a u r e t i , e u r o d e p u t a t a P d , c h e h a s o t t o l i n e a t o c o m e m o l t e d e l l e i n t u i z i o n i d i S a s s o l i a p p a i a n o o g g i a n c o r a p i ù a t t u a l i . L a u r e t i h a i n d i c a t o n e l s u p e r a m e n t o d e l v e t o e d e l l ’ u n a n i m i t à u n o d e i n o d i c e n t r a l i d e l l e r i f o r m e i s t i t u z i o n a l i e u r o p e e : “ S e n o n s a r e m o i n g r a d o d i p a r t i r e d a l ì , n o n s a r e m o i n g r a d o d i c r e a r e u n ’ E u r o p a p i ù f o r t e ” . I l v i c e p r e s i d e n t e e s e c u t i v o d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a R a f f a e l e F i t t o h a r i c h i a m a t o l ’ e r e d i t à d i S a s s o l i c i t a n d o l e p a r o l e “ S a g g e z z a e a u d a c i a ” , t i t o l o d i u n a r a c c o l t a d e i s u o i d i s c o r s i , e v i d e n z i a n d o l a n e c e s s i t à d i u n a p p r o c c i o i n s i e m e e q u i l i b r a t o e c o r a g g i o s o p e r r a f f o r z a r e i l p r o g e t t o e u r o p e o . I n c o l l e g a m e n t o d a l l a f r o n t i e r a l i t u a n a c o n l a B i e l o r u s s i a , P i n a P i c i e r n o , v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , h a r i c o r d a t o l ’ i m p e g n o c o n c r e t o d i S a s s o l i n e l l a d i f e s a d e l l ’ E u r o p a e d e i s u o i c o n f i n i d e m o c r a t i c i , m e n t r e i l s i n d a c o d i R o m a R o b e r t o G u a l t i e r i h a s o t t o l i n e a t o c o m e S a s s o l i a v e s s e c o l t o p e r t e m p o l a t r a s f o r m a z i o n e d e i r a p p o r t i g e o p o l i t i c i , i n p a r t i c o l a r e c o n g l i S t a t i U n i t i , e l a n e c e s s i t à d i r i s p o s t e p i ù e f f i c a c i d a p a r t e d e l l ’ U n i o n e . N e l d i b a t t i t o s o n o i n t e r v e n u t i a n c h e S a l v a t o r e D e M e o , c h e h a r i c o r d a t o l ’ a p e r t u r a d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o d u r a n t e l a p a n d e m i a , I l a r i a S a l i s , c h e h a r i c h i a m a t o l ’ a t t e n z i o n e s u i d i r i t t i e s u l l o S t a t o d i d i r i t t o , e S u s a n n a C e c c a r d i , c h e h a r i c o n o s c i u t o i l r u o l o c e n t r a l e a t t r i b u i t o d a S a s s o l i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o c o m e c u o r e d e m o c r a t i c o d e l l ’ U n i o n e . I n c o l l e g a m e n t o d a B r u x e l l e s , N i c o l a Z i n g a r e t t i h a r i c o r d a t o c o m e l ’ U n i o n e e u r o p e a a b b i a t r a s f o r m a t o u n a s t o r i a s e g n a t a d a c o n f l i t t i i n u n o s p a z i o d i c o o p e r a z i o n e e d i r i t t i c o n d i v i s i . A c h i u d e r e l ’ i n c o n t r o , l ’ i n t e r v e n t o d i B e a t r i c e V i t a l e , s t u d e n t e s s a d e l l i c e o C a t u l l o d i M o n t e r o t o n d o , c h e h a r i c o r d a t o S a s s o l i c o m e “ u n a v o c e c a l m a i n u n t e m p o c h e u r l a ” , c a p a c e d i p a r l a r e c o n l e p e r s o n e e n o n s o p r a d i e s s e , e d i c o n s i d e r a r e i g i o v a n i n o n c o m e f u t u r o , m a c o m e p r e s e n t e d e l l ’ E u r o p a .