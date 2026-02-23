K i e v , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a R u s s i a h a l a n c i a t o d e c i n e d i m i s s i l i e d r o n i c o n t r o o b i e t t i v i i n ​ ​ t u t t a l ' U c r a i n a , r a d e n d o a l s u o l o u n ' a b i t a z i o n e a K i e v , d u e g i o r n i p r i m a d e l q u a r t o a n n i v e r s a r i o d e l l ' i n v a s i o n e s u v a s t a s c a l a d i V l a d i m i r P u t i n . I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a d i c h i a r a t o c h e i e r i i l C r e m l i n o h a l a n c i a t o 2 9 7 d r o n i e q u a s i 5 0 m i s s i l i , n e l l ' u l t i m o d i u n a s e r i e d i a t t a c c h i n o t t u r n i . H a a g g i u n t o c h e " u n a p a r t e s i g n i f i c a t i v a " d i q u e s t i è s t a t a a b b a t t u t a , i n v i t a n d o g l i a l l e a t i a r a f f o r z a r e l e d i f e s e a e r e e d e l P a e s e c o n t r o g l i a t t a c c h i n e m i c i . I l p r e s i d e n t e u c r a i n o h a a g g i u n t o c h e " M o s c a c o n t i n u a a i n v e s t i r e p i ù n e g l i a t t a c c h i c h e n e l l a d i p l o m a z i a . Q u e s t a v o l t a , g l i o b i e t t i v i r u s s i i n c l u d e v a n o n o n s o l o i m p i a n t i e n e r g e t i c i , m a a n c h e l a l o g i s t i c a , i n p a r t i c o l a r e l e i n f r a s t r u t t u r e f e r r o v i a r i e e d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o i d r i c o c o m u n a l e " . I l C r e m l i n o h a c o l p i t o s i s t e m a t i c a m e n t e l a r e t e e n e r g e t i c a u c r a i n a , l a s c i a n d o s e n z a e l e t t r i c i t à o l t r e m e z z o m i l i o n e d i p e r s o n e a K i e v . A l t r e c i t t à s o n o s t a t e c o l p i t e r i p e t u t a m e n t e , t r a c u i O d e s s a e K h a r k i v ; m e n t r e l e t e m p e r a t u r e s o n o s c e s e f i n o a - 2 2 ° C n e l l ' i n v e r n o p i ù f r e d d o d e g l i u l t i m i a n n i .