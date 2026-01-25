V i l n i u s , 2 5 g e n . ( A d n k r o n o s / D p a / E u r o p a P r e s s ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y è a r r i v a t o a V i l n i u s , c a p i t a l e d e l l a L i t u a n i a , p e r p a r t e c i p a r e a l l e c e r i m o n i e c o m m e m o r a t i v e e i n c o n t r a r e i s u o i o m o l o g h i l i t u a n o e p o l a c c o , G i t a n a s N a u s e d a e K a r o l N a w r o c k i . Z e l e n s k i p a r t e c i p e r à p r i m a a l l e c e r i m o n i e d e l l ' I n s u r r e z i o n e d i g e n n a i o , u n a r i b e l l i o n e d e l l a n o b i l t à d e l X I X s e c o l o n e l t e r r i t o r i o d e l l a C o n f e d e r a z i o n e p o l a c c o - l i t u a n a c o n t r o i l d o m i n i o r u s s o . S u c c e s s i v a m e n t e , a v r à l u o g o l ' i n c o n t r o a t r e n e l “ f o r m a t o d e l T r i a n g o l o d i L u b l i n o ” , c o m e h a s p i e g a t o i l s u o p o r t a v o c e , S e r h i N i k i f o r o v . S u i s o c i a l m e d i a , Z e l e n s k i h a s p i e g a t o c h e l ' i n c o n t r o f a p a r t e d e i s u o i s f o r z i “ c o n t u t t i i l e a d e r p e r r a f f o r z a r e l ' U c r a i n a ” n e l m e z z o d e l l e c o n t i n u e o n d a t e d i a t t a c c h i r u s s i c o n t r o l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e d e l P a e s e . “ T u t t i d e v o n o c o m p r e n d e r e c h i a r a m e n t e l a m i n a c c i a c h e p r o v i e n e d a l l a R u s s i a , e s o n o l e n o s t r e n a z i o n i a c o m p r e n d e r l a m e g l i o ” , h a a g g i u n t o i n r e l a z i o n e a l l a v i c i n a n z a d e l l a P o l o n i a e d e l l a L i t u a n i a a l l a z o n a d i c o n f l i t t o .