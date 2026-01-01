K i e v , 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a d i c h i a r a t o c h e u n a c c o r d o d i p a c e p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a c o n l a R u s s i a è " p r o n t o a l 9 0 % " , n e l s u o d i s c o r s o d i C a p o d a n n o i n c e n t r a t o p r i n c i p a l m e n t e s u l l a r e s i s t e n z a a l l ' i n v a s i o n e s u v a s t a s c a l a d i M o s c a . Z e l e n s k y h a a f f e r m a t o c h e i l r e s t a n t e 1 0 % d e l l ' a c c o r d o p e r p o r r e f i n e a q u a s i q u a t t r o a n n i d i c o n f l i t t o " d e t e r m i n e r à i l d e s t i n o d e l l a p a c e , q u e l l o d e l l ' U c r a i n a e d e l l ' E u r o p a " . Z e l e n s k y h a r i n g r a z i a t o i l e a d e r c h e h a n n o s o s t e n u t o l ' U c r a i n a , m a h a a f f e r m a t o c h e " l e i n t e n z i o n i d e v o n o t r a s f o r m a r s i i n g a r a n z i e d i s i c u r e z z a e , p e r t a n t o , e s s e r e r a t i f i c a t e " . L e f i r m e s u a c c o r d i d e b o l i n o n f a n n o a l t r o c h e a l i m e n t a r e l a g u e r r a " , h a d e t t o i l c a p o d e l l o S t a t o n e l s u o d i s c o r s o . " O i l m o n d o f e r m a l a g u e r r a d e l l a R u s s i a , o l a R u s s i a t r a s c i n a i l m o n d o n e l l a s u a g u e r r a " . I n c o n f r o n t o , i l d i s c o r s o d i C a p o d a n n o d i P u t i n è s t a t o m o l t o p i ù b r e v e . P a r l a n d o d e l l a g u e r r a i n U c r a i n a , c h e M o s c a d e s c r i v e c o m e u n a " o p e r a z i o n e m i l i t a r e s p e c i a l e " , P u t i n h a a f f e r m a t o , r i v o l t o a l l e t r u p p e r u s s e : " C r e d i a m o i n v o i e n e l l a n o s t r a v i t t o r i a . C i i m p e g n i a m o a p o r t a r e g i o i a e c a l o r e a t t r a v e r s o l a n o s t r a a s s i s t e n z a a c o l o r o c h e h a n n o b i s o g n o d i s o s t e g n o e , n a t u r a l m e n t e , a s o s t e n e r e i n o s t r i e r o i , i p a r t e c i p a n t i a l l ' o p e r a z i o n e m i l i t a r e s p e c i a l e , s i a c o n l e p a r o l e c h e c o n i f a t t i " .