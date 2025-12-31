CIVITAVECCHIA – Civitavecchia si prepara a salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2026 tra tradizioni, affetti e divertimento. C’è chi sceglie di restare a casa, aprendo le porte ad amici e parenti, e chi invece ha prenotato da tempo il cenone in uno dei tanti locali della città, pronto poi magari a spostarsi in piazza per condividere insieme l’attesa della mezzanotte. Anche quest’anno per il Capodanno si conferma ampia e diversificata l’offerta. Come evidenziato da Confcommercio Litorale Nord, circa il 70% dei ristoranti resterà aperto questa sera. Ad avere la meglio i menù i tradizionali menù di pesce, con crudi, primi della tradizione e secondi che variano a seconda dei gusti. Si fa strada però anche la sperimentazione e le novità, oltre al classico menù di terra, tra taglieri e carni selezionate. Questo si traduce in prezzi che variano dai 70 euro circa agli oltre 150 euro. ma cresce sensibilmente, anno dopo anno, anche la scelta dell’asporto, una comodità per chi vuole rimanere in casa, senza rinunciare al gusto e alla qualità.

LA FESTA IN PIAZZA Accantonata l’idea dello spettacolo alla Marina, l’amministrazione comunale ha organizzato l’ appuntamento di fine anno in piazza Fratti, dove dalle 22 andrà in scena la grande festa gratuita di Capodanno. Sul palco si esibirà la “All Night Band”, con un viaggio musicale tra pop, disco e new wave che accompagnerà il pubblico fino al conto alla rovescia. Dopo la mezzanotte spazio al dj set, per continuare a ballare e brindare insieme. Una serata pensata per tutte le età, all’insegna della socialità e della condivisione, nel cuore della città.

LE ORDINANZE Accanto al divertimento, però, c’è attenzione anche alla sicurezza. Proprio in vista dell’elevato afflusso di persone, il Comune ha emanato specifiche ordinanze per garantire un Capodanno sereno. In particolare, dalle 18 di oggi e fino alle 7 di domani scatta il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione in bottiglia ed in qualsiasi altro contenitore di vetro ed in lattina da parte di qualsiasi esercizio autorizzato in sede fissa o itinerante, l’introduzione e l’utilizzo di petardi e spray urticanti nonché oggetti atti ad offendere. Con un secondo provvedimento, il sindaco ha disposto il divieto assoluto di utilizzo di petardi, fuochi d’artificio e materiale esplodente su tutto il territorio comunale dalle 18 di oggi alle 7 di domani. Una scelta dettata dalla necessità di proteggere l’incolumità delle persone, in particolare bambini e soggetti fragili, e di tutelare gli animali, spesso vittime degli effetti dei botti. Le violazioni comporteranno sanzioni e il sequestro del materiale.

